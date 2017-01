Uleiul de cânepă, „vaccin” nutriţional

Uleiul de cânepă, „vaccin” nutrițional

Uleiul de cânepă este un aliment care se obține prin presarea la rece a semințelor plantei de cânepă, Cannabis Sativa. Este folosit de mii de ani pentru combaterea inflamațiilor pielii, pentru efectele tonice, regenerative, laxative, diuretice, pentru tratarea bolilor cardiovasculare, astmatice sau pentru tratarea patologiilor feminine. Uleiul de cânepă este deosebit de bogat în acizi grași esențiali poli-nesaturați din familia omega. Acizii linoleic (omega 6) și alfa-linolenic (omega-3), vitali pentru organismul nostru, sunt consi-derați grăsimi sănătoase. Alimentul este un remediu de bază care poate optimiza sistemul imunitar pentru prevenirea bolilor. Ajută, de asemenea, în tratamentul patologiilor care depind de dezechilibre metabolice. Introdus zilnic în dietă, are rol de „vaccin” nutrițional. Uleiul de cânepă are miros și gust plăcut, asemănător celui de nucă și poate fi folosit pentru a condimenta salatele, pastele, orezul, peștele sau poate fi combinat cu alte uleiuri utilizate în mod tradițional. „Un alt domeniu în care uleiul de cânepă are efecte terapeutice semnificative sunt bolile de piele. În urma unui studiu în care pacienților afectați de dermatita atipică li s-a administrat, timp de patru săptămâni, ulei de cânepă a rezultat o ameliorare a simptomelor clinice ale bolii”, a explicat dr. Jonas Elia, medic chirurg specia-list în pediatrie și neuropsihiatrie infantilă. Scăpați de acnee folosind ulei de cânepă La fel, în cazul bolilor cardiovasculare, a fost observată o scădere statistică importantă a nivelului hematic al trigliceridelor și colesterolului după patru săptămâni de administrare de ulei din semințe de cânepă. Dr. Jonas Elia folosește terapiile cu ulei în experiența sa clinică de peste 15 ani, obținând rezultate foarte bune în: r bolile astmatice și afecțiunile respiratorii; r dermatite atipice și afecțiuni cutanate diverse - psoriazis, dermatita seboreică, acnee chiar în formele cele mai grave, rozacee, lupus cutanat, arsuri; r patologii gastrointestinale - reflux, colonopatie, rectocolite muco-hemoragice; r afecțiuni vasculare - hipertensiune arterială și vasculopatie; r patologii feminine - boala fibrocistică a sânului, chisturi ovariene, perturbări ale menstruației, menopauză; r ar-troze și artrite reumatoide; r convulsie; r perturbări de limbaj; r autism la tineri; r perturbare specifică a atenției; r întârziere în dezvoltarea psihomotorie. Specialistul a precizat că în privința uleiului de cânepă este importantă calitatea semințelor, presarea la rece, păstrarea într-un mediu răcoros, la întuneric, pentru a se evita oxidarea și râncezirea. Ultimele inconveniente pot fi evitate prin folosirea unor recipiente din sticlă, de culoare închisă. Recipientul trebuie, de asemenea, ținut într-un loc răcoros după deschidere.