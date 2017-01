Ulei de bergamota pentru tratarea anxietăţii

Ulei de bergamota pentru tratarea anxietății

14 Ianuarie 2009

Bergamota este unul dintre cele mai bogate fructe în vitamina C, face parte din familia citricelor și are rolul de a proteja organismul de bacterii și viruși, având proprietăți curative remarcabile. Cu toate că nu se consumă ca atare, din fructul de bergamota se obține un ulei special, cu numeroase proprietăți. Prin presarea la rece a cojii fructului se extrage un ulei rafinat, de culoare verzuie, care conține, pe lângă alte substanțe, și acetat de linalil, limenen și linalool. Cunoscut pentru atributul său special de a spori fotosensibilitatea, uleiul de bergamota este unul dintre ingredienții principali folosiți în cosmetică, în prepararea loțiunilor speciale pentru plajă. Grație efectului său relaxant, uleiul de bergamota este folosit și în aromoterapie, în tratarea stărilor de anxietate și a depresiilor. Pentru că este și un puternic antiseptic, uleiul de bergamota poate fi folosit cu succes în tratarea acneei, dar și în îngrijirea tenurilor grase. În plus, în combinație cu uleiul de lavandă sau cu cel de mușcată, uleiul de bergamota ajută la refacerea sistemului nervos. De asemenea, poate fi folosit cu încredere și pentru stimularea poftei de mâncare, în cazul infecțiilor intestinale, în colici, în infecții urinare sau în cistite.