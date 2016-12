Ulcerul netratat se poate transforma în cancer!

Vă treziți în timpul nopții din cauza durerilor de stomac, aveți senzația de balonare de care nu mai puteți scăpa sau simțiți că vă este greață după fiecare masă? Este posibil să aveți de-a face cu o criză de ulcer. Nu vă culcați pe o ureche, afecțiunile de stomac nu trec fără tratament!Ulcerul gastric sau cel duodenal sunt afecțiuni care se manifestă mai agresiv primăvara și toamna, mai ales din cauza schimbărilor din dietă. Simptomele sunt extrem de agresive și fac din viața pacientului un adevărat coșmar, având în vedere că acesta poate ajunge să aibă dureri abdominale după fiecare înghițitură.„Simptomatologia ulcerului este în mare parte nespecifică: durere abdominală, greață, vărsături, eructații, balonări. Durerea epigastrică are frecvent caracter de eroziune, «arsură», «sfredelire». Episoadele dureroase pot persista de la câteva zile, până la câteva săptămâni, în lipsa tratamentului. Durerea din ulcerul duodenal apare de regulă între 90 de minute și până la trei ore după masă, deseori trezind pacientul în timpul nopții. În ulcerul gastric, durerea poate fi accentuată de ingestia de alimente”, explică dr. Luana Alexandrescu, medic primar de medicină internă - gastroenterologie, din cadrul Clinicii Gastromond din Constanța.Principalele cauze: hipersecreția gastrică și infecțiile bacterieneSe consideră că ulcerul rezultă dintr-un dezechilibru între factorii agresivi precum hipersecreția de acid clorhidric sau agresiunea bacteriană reprezentată de bacilul Helicobacter pylori și factorii de protecție ai mucoasei (mucusul gastric, bicarbonatul, integritatea membranelor celulare și integritatea vascularizației mucoasei gastrice sau duodenale).„Ulcerul gastric și ulcerul duodenal reprezintă afecțiuni caracterizate prin factori etiopatogenici comuni și episoade de activitate simptomatice, care alternează cu perioade de remisiune. Din punct de vedere histopatologic, ambele localizări reprezintă întreruperi circumscrise, unice sau multiple ale continuității mucoasei și submucoasei gastrice sau duodenale. Incidența maximă a ulcerului gastric este plasată în cel de-al șaselea deceniu de viață, aproximativ cu 10 ani mai târziu decât cea a ulcerului duodenal”, explică dr. Ioana Buzoianu, medic specialist medicină internă, din Clinica Gastromond.Medicamentele și fumatul, factori declanșatoriExistă și alți factori care au fost semnalați în apariția ulcerului: factori medicamentoși (antiinflamatoriile non-steroidiene - aspirină, indometacin, ibuprofen etc. și antiinflamatoriile corticosteroidiene - prednison, dexametazonă, hidrocortizon etc.), fumatul, consumul de alcool, unele afecțiuni cronice, precum tumori pancreatice secretante, pancreatite cronice, ciroză hepatică.Complicațiile majore ale ulcerului gastric și duodenal sunt: hemoragia digestivă superioară, perforația peretelui gastric sau duodenal, stenoza pilorică și cancerul gastric.În diagnosticul ulcerului, rolul primordial îl deține examenul endoscopic (endoscopia digestivă superioară). Investigația endoscopică are o acuratețe diagnostică superioară față de celelalte investigații, permițând vizualizarea directă a leziunilor, cât și a realizării testului rapid de depistare a Helicobacter pylori prin biopsii.Centrul Medical GASTROMOND (Str. Primăverii Nr. 2, Bloc ST1 Parter, Tel: 0770255914 și 0341462767) vă oferă posibilitatea de investigație prin endoscopie digestivă pentru depistarea ulcerelor gastrice și duodenale, tratamentul acestor afecțiuni urmând a fi instituit și monitorizat de către echipa de medici gastroenterologi ai centrului.Totodată, Centrul Medical GASTROMOND vă oferă și posibilitatea de a diagnostica infecția cu Helicobacter pylori - bacterie cu rol foarte important în ulcerogeneză prin teste diagnostice diferențiale, de certitudine, rapide cu specificație mare, alături de un pachet de analize uzuale, ecografie abdominală și electrocardiogramă, doar pe baza biletului de trimitere către consultație, eliberat de către medicul de familie.