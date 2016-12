Tumorile cancerigene, combătute cu o ciupercă din China

Marţi, 01 Decembrie 2009

Combinarea unei concentrații infime din ciuperca maitake cu o proteină anti-cancer, numită interferon alfa, produce o substanță care împiedică dezvoltarea celulelor cancerigene ce provoacă tumorii de vezică și prostată. Un ultim studiu arată că o ciupercă care este folosită în bucătăria chinezească ar putea fi o potențială armă împotriva cancerului, reducând numărul de cazuri cu 75%. Ciuperca din specia maitake are un diametru de aproximativ 20 de centimetri, ar putea ajuta la combaterea cancerului de vezică și prostată, care ucide aproximativ 15.000 de britanici, în fiecare an. Doctorul Sensuke Konno a combinat o concentrație din ciupercă cu o proteină anti-cancer numită interferon alfa și a constatat că noua substanță împiedică dezvoltarea celulelor cancerigene care provoacă tumori de vezică și prostată. Potrivit studiului, realizat de echipa de la Centrul Medical din New York și publicat în Jurnalul Britanic de Urologie, este nevoie de o doză foarte mică din ambele substanțe, iar medicamentul realizat poate activa o enzimă care controlează dezvoltarea cancerului. „Este un progres extrem de important pentru noi. Combinând cele două, nu doar că mărim eficiența tratamentului, dar și îmbunătățim viața pacienților, reducând doza convențională de medicament”, a declarat doctorul Sensuke Konno, potrivit dailymail.co.uk.