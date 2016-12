Tumoare gigant, operată la Constanţa. "Era cât un nou-născut de mare!"

Tumoare gigant, operată la Constanța. "Era cât un nou-născut de mare!"

Intervențiile au fost realizate în cadrul unui workshop cu tema „Operații demonstrative în laparoscopia pediatrică”, costurile fiind acoperite de Asociația „Hope for the Nations-Romania” și „New Horizon Romania”. Acestea au sprijinit din punct de vedere financiar toate cheltu- ielile care au apărut odată cu organizarea evenimentului.Medicii din Germania, dr. Reza Vahdad și dr. Tobias Klein, au spus că, în străinătate, copiii nu ajung în stadii atât de grave, pentru că sunt duși la controale în timp util. Din păcate, la noi nu se întâmplă acest lucru. Spre exemplu, cadrele medicale constănțene au aflat abia săptămâna trecută de cazul tumorii gigant de ovar, întrucât părinții fetei de 13 ani nu s-au prezentat la spital decât foarte târziu, când durerile au devenit insuportabile.„Tumoarea extrasă era cât un nou-născut de mare”, a afirmat șeful secției de Chirurgie Ortopedică Pediatrică, dr. Constantin Tica.Un alt caz care a intrat în atenția specialiștilor este cel al unui copil în vârstă de 12 ani, diagnosticat cu hidronefroză (probleme grave ale rinichiului). Intervențiile au fost filmate și transmise în direct, astfel încât tehnica folosită să poată fi învățată și perfecționată de către medicii rezidenți.„În Germania, acest tip de operații este o rutină”, a declarat președintele Asociației „Hope for Nations”, Robert Mark Biech. De precizat că, dacă intervențiile s-ar fi realizat în unități sanitare de peste hotare, acestea ar fi costat între 20.000 și 30.000 de euro, în funcție de zilele de spitalizare.Medicii străini au mai spus că, în ultimii opt ani, au operat la Constanța, în cadrul acestui workshop, peste 100 de copii, costurile lor ajungând la aproximativ șase milioane de euro. Astfel, de-a lungul timpului, la Spitalul de Urgență au fost operați copii cu malformații genitale grave genito-urinare (acești copii s-au născut cu defecte grave ale organelor genitale externe, cu lipsa vezicii urinare și inconti-nență urinară) etc.