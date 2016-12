Nu neglijați creșterea în volum a prostatei!

Tulburările urinare duc, în timp, la infectarea rinichilor

Fiecare al doilea bărbat care a depășit vârsta de 50 de ani și 75% dintre cei de peste 60 de ani suferă de tulburări urinare, urmare a creșterii în volum a prostatei. Problemele de sănătate cauzate de prostată pot fi evitate dacă bărbații se prezintă periodic la medic, pentru examinări. Prostata este o glandă situată dedesubtul vezicii urinare, în zona porțiunii inițiale a uretrei. Imediat în spatele glandei se găsește rectul, motiv pentru care forma de examinare a prostatei este cea rectală. Funcția prostatei constă în producerea și secreția de lichid spermatic - care reprezintă un „mijloc de transport” pentru spermatozoizi. Prostata are o structură formată din 30 - 50 de tuburi sau glande mici, înconjurate de țesut muscular, cu fibre elastice și colagen - ce au rol de suport și de înveliș tare. Semnale de alarmă ce trebuie luate în seamă În mod normal, la bărbatul adult prostata ajunge până la 20 de grame. Cu trecerea anilor însă, echilibrul hormonal se modifică, iar schimbările au drept consecință mărirea în volum a glandei (cunoscută în termeni medicali ca adenom de prostată), a afirmat prof. dr. Viorel Tode, medic urolog, pe care îl puteți contacta la cabinetul medical de pe strada Mihai Viteazu, numărul 67 B sau la numărul de telefon 0241/630.939. „O creștere a prostatei se produce cel mai frecvent la nivelul regiunii situate în imediata vecinătate a uretrei. Din această cauză, uretra se poate îngusta, iar scurgerea urinei poate fi îngreunată. De multe ori însă nu mărimea prostatei este responsabilă de tabloul tulburărilor. Atunci când apar dureri în cazul unei prostate nu foarte mărite în volum, ele se datorează unor inflamații ale țesuturilor tumorale. În ciuda tuturor cercetărilor, nu toate mecanismele tulburărilor respective sunt foarte bine cunoscute”, a precizat specialistul. Afecțiunea prostatei poate debuta treptat, astfel că bărbatul ajunge la medic la câteva luni sau chiar și ani după apariția primelor simptome. Semnele care apar se datorează în special îngustării uretrei. Deși simptomele pot diferi de la un pacient la altul, sunt manifestări tipice, întâlnite în mod frecvent. Bărbații cu prostată mărită resimt nevoia de a urina frecvent, în special noaptea. „În ciuda unei dorințe mari de a urina, se manifestă o întârziere în apariția jetului de urină, care este fără presiune și durează ceva mai mult. La fel, dorința foarte intensă de urinare este urmată de evacuarea unei cantități mici de urină. Apar așa numitele «picături reziduale», deși bărbatul are senzația că a terminat de urinat. Bolnavul mai resimte dureri, senzație de arsură sau de usturime, ori urinează cu sânge”, a descris medicul simptomatologia clasică. „În toate cazurile prezentate mai devreme se impune prezentarea de urgență la medic, cel mai bine la un specialist al organelor urinare, care va prescrie tratamentul corespunzător”, a atras atenția prof. dr. Viorel Tode. Ce se întâmplă dacă nu vă tratați Absența unui tratament are consecințe grave asupra organismului, căci tulburările de urinare duc, în timp, la dereglări ale funcției vezicii urinare și ale rinichilor. „Indiferent de cantitatea de urină evacuată prin uretră, rinichiul va produce zilnic aproximativ 1,5 litri de urină. Iar o evacuare redusă de urină determină stagnarea acesteia, inițial la nivelul vezicii urinare, iar ulterior până la nivelul rinichilor”, a mai spus specialistul. El a adăugat: „La unii pacienți, în urina ce nu a fost complet evacuată, așa numita urină reziduală, pot apărea infecții cu propagare în căile urinare. Bacteriile găsesc la nivelul respectiv un mediu de cultură și se pot înmulți și răspândi repede. Apar febra, durerea, iar evoluția poate continua până la o infecție la nivelul rinichilor”. Există însă și situații când, din cauza îngustării, peretele muscular al uretrei este solicitat tot mai intens în timpul urinării, pentru a forța vezica urinară să învingă „obstacolele”. „Urmarea este hipertrofia peretelui vezicii urinare și a musculaturii vezicale. Fibrele musculare se îngroașă și apare așa-numita «vezică de luptă», în cazul căreia poate apărea, ulterior în evoluția afecțiunii, imposibilitatea de golire”, a continuat specialistul. Astfel, în ciuda nevoii intense de urinare resimțite de bolnav, în stadiile avansate ale bolii vezica nu mai poate fi golită deloc. „În acest caz a fost atins stadiul de blocare a urinei sau retenție completă. Medicul va fi de ajutor prin montarea unei sonde sau a unui cateter, pentru evacuare”, a atras atenția prof. dr. Viorel Tode. Mai multe informații despre modalitatea de examinare a prostatei și despre tratamentele la care puteți apela, vă prezentăm în numărul de mâine.