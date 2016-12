Tulburare de limbaj sau retard mintal. Cum facem diferenţa?

3

Draga Gicu ai dreptate !

Draga Gicule, ai dreptate, cred ca-i mai mult partea a doua a ta, adica....măi ce lapsus am...cum se numeste ?...am uitat....si am vrut chiar sa dau si singe pentru analiza alcoolemiei, dar...politistii au refuzat spunand ca sunt un "om normal" in zona Capitol...adica, eu nu sunt singurul care, zice-se am consumat ceva racoritoare pe baza de alcool, da...ce le-am fabricat eu ?...eu sunt un simplu consumator, sunt membru al UE si am drepturi, ati inteles ?..am drepturi nu stanguri....hai pa ca am sedinta...ma cauta dl. Ponta sa-mi spuna Y LOVE YOU Nicu....