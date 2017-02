Tu cum ai limba? Ce boli poate indica aspectul acestui organ

Majoritatea oamenilor nu dau mare importanță limbii, însă, dacă ar fi un pic mai atenți la acest organ, ar realiza că aceasta își schimbă aspectul de la o zi la alta, limba fiind un receptor foarte sensibil al schimbărilor care se petrec în organism. Mai mult decât atât, limba este unul dintre puținele organe accesibile inspecției directe.Așadar, aspectul limbii arată că ceva în organism nu merge bine. Ca urmare, limba încărcată, aspectul gurii sunt foarte importante pentru diagnosticul multor afecțiuni. „Organismul uman trebuie privit ca un întreg și atunci când se face examenul clinic, trebuie văzut organismul în întregime. Spre exemplu, dacă limba este „încărcată” și are pe suprafața ei un depozit albicios sau gălbui, înseamnă că pacientul are probleme digestive. Apoi dacă vârful limbii este roșu, atunci este vorba despre scăderea cantității de salivă de la nivelul cavității bucale, care are drept consecință o exacerbarea a virulenței florei microbiene saprofite”, ne-a declarat dr. Adrian Creangă, specialist Chirurgie Maxilo- Facială.De asemenea, acest organ poate avea aspect de limbă geografică și în aceste situații trădează dezechilibre sistemice cu răsunet la nivelul limbii. Pentru cei care au o limbă uscată și roșie, aceasta arată o deshidratare a organismului, iar atunci când pe limbă este imprimată forma dinților înseamnă că pacientul se confruntă cu un deficit de energie a splinei și atunci el poate avea diaree, senzație de frig și o stare de oboseală cronică. Totodată, o limbă cu crăpături indică deficite energetice, dar și faptul că anumite organe se află în suferință etc.