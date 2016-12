Tu ce ştii despre "fumatul la mâna a doua"?

Tu ce știi despre "fumatul la mâna a doua"?

Societatea Romana de Pneumologie a realizat simpozionul ”Fumatul la mana a doua. Categorii vulnerabile - riscuri si drepturi”, organizat la Bucuresti, cu ocazia Zilei Nationale Fara Tutun. Prof. univ. dr. Florin Mihaltan, presedintele Societatii Romane de Pneumologie, a ridicat problema protectiei fumatorilor pasivi, o rezolvare constand in scoaterea fumatului din toate spatiile publice. De aceea, Societatea Romana de Pneumologie propune si cateva masuri necesare care se cer a fi luate si la noi in tara:Legea tutunului sa fie schimbata, asa cum au procedat tarile din jurul Romaniei si asa cum a început sa o faca Rusia si China, astfel incat sa beneficieze toate categoriile de populatie, inclusiv cea care lucreaza acum in spatii unde se fumeaza, scrie paginamedicala.ro.