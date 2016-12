Trucuri pentru slăbit, care ne îngraşă

Trucuri pentru slăbit, care ne îngrașă

Sfaturi pentru slăbit dă toată lumea în ziua de astăzi. Cea mai bună prietenă, vecina de vizavi, colegul de la serviciu, toți sunt „specialiști” în diete, care mai de care mai eficiente. De câte ori nu am încercat toate trucurile altora pentru a da jos kilogramele în plus și, într-un final, am constatat că nu funcționează deloc sau chiar ne îngrașă. Conform unor cercetări recente, unele din regulile dietelor de odinioară pe care le-am urmat cu sfințenie nu fac decât să pună kilograme pe noi. Iată cele mai importante mituri despre scăderea în greutate care, de fapt, ne îngrașă… Nuci în loc de ciocolată Data viitoare când vă felicitați că ați renunțat la o bucată de ciocolată pentru un pumn de nuci, mai gândiți-vă o dată. Studiile științifice arată că gustările pe bază de nuci sau alune nu ne ajută să dăm jos kilogramele în plus. De fapt, ele conțin cantități nesănătoase de grăsimi saturate. „Nucile au încă un loc important într-o dietă sănătoasă, dar nu trebuie consumate mai mult de 100 de grame la fiecare două zile”, explică nutriționistul Linda Foster. Fructele - alimentul ideal Fără grăsimi și pline de vitamine, ai crede că fructele sunt un aliment ideal pentru slăbit, dar dacă mâncăm prea multe, ele devin un inamic. Și asta pentru fructele conțin foarte multă fructoză, ceea ce înseamnă multe calorii. În plus, studiile susțin că acest tip de zahăr nu ne dă senzația de sațietate. În mod normal, atunci când mâncăm zahăr, organismul nostru secretă insulină, care îi spune creierului că ne-am săturat. Fructoza nu are același efect. Recomandările specialiștilor sunt să nu renunțăm de tot la fructe, dar să le consumăm cu moderație. Fără gustări între mese Mama ne-a învățat că „ciugulelile” între mese ne îngrașă, dar se pare că s-a înșelat. Gustările sănătoase, precum pâinea prăjită, fursecurile cu ovăz și legumele crudele mențin nivelul zahărului în sânge și nivelul de energie, pre-venind riscul de a da iama în biscuiți și prăjituri. „Gustările sănătoase ajută metabolismul pentru a arde cât mai multe calorii”, explică Linda Foster. Cele mai bune sunt pâinea integrală prăjită, bețișoarele de morcovi, humusul și iaurtul fără grăsime. Alegeți întotdeauna versiunea dietetică Doar pentru că pe eticheta unui aliment apare cuvântul „dietetic” nu înseamnă că ne va ajuta să scădem în greutate. Iar explicația este simplă: atunci când ni se spune că un produs este dietetic avem tendința de a consuma mai mult decât în mod normal, cu până la 50 % mai mult, susțin cercetătorii. Însă el tot mai conține o anumită cantitate de grăsimi, calorii sau zahăr, care ajung în organismul nostru, dublate sau triplate. Așa că, de multe ori este mai bine să mâncăm o porție mică din alimentul respectiv în versiunea cu multă grăsime, decât mai multe porții dietetice. Cereale pentru un mic dejun sănătos Sunt considerate un mod sănătos de a începe ziua, dar dacă alegem cerealele greșite poate fi mai periculos decât dacă am mânca numai prăjituri la micul dejun. Multe tipuri de cereale sunt pline de grăsimi și zahăr. Cercetările științifice arată într-adevăr că persoanele care consumă cereale la micul dejun sunt mai slabe, dar numai dacă optează pentru cele integrale. Numai băuturile dietetice Trecerea la băuturile dietetice pare un mod direct de a tăia caloriile, dar unii experți cred că, de fapt, dă peste cap întregul organism. Studiile arată că îndulcitorii artificiali din băuturile dietetice dereglează funcția de prelucrare a caloriilor, astfel încât ele nu mai sunt procesate. Miere în loc de zahăr Multe persoane cred că mierea este mai sănătoasă decât zahărul, dar este doar un mit. Ambele conțin niveluri asemănătoare de zahăr, dar pentru că mierea este mai densă, o singură linguriță are mai multe calorii decât o lingură cu vârf de zahăr.