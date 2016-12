Trei obezi la câteva milioane de chinezi

Reflexo - China - metoda de tratare energetică de întreținere a organismului - se aplică și în România, la centrul medical „Stare Bună“ din Mangalia. Mâinile tămăduitoare se lasă pe spate, pe cap, apoi pe umeri, atingându-se toate punctele reflexogene. Pacientul rămâne cu hainele pe el, însă este învelit cu un prosop de bumbac. Dr. Ana Maria Bucur de la centrul medical „Stare bună“ ne-a spus că procedura durează, în medie, 60 de minute. „Pentru a obține efectul mult mai rapid, este de preferat ca ședințele să se facă la interval de una - două zile“, precizează specialistul. Tehnicile de lucru au fost „furate” de la chinezi. Stilul de viață al chinezilor este diferit de al nos-tru, ne povestește medicul din experiența trăită în țara asiatică. „Încă de la aeroport am sesizat că nu vedem oameni grași. Am numărat din curiozitate câți obezi am întâlnit, cu tot cu vizita noastră în Shan-ghai care avea 17 milioane locuitori. Doar trei! Iar 11 persoane erau ceva mai plinuțe. Din atâtea milioane!”, ne mărturisește Ana Maria Bucur. Poate e vorba de dieta involuntară pe care o aplică, adică nimeni nu mănâncă pâine! Pâinea e de vânzare la raionul de dulciuri în rând cu pandișpanul. Toată lumea mănâncă permanent, mai ales pe stradă. Însă mâncarea lor e formată mai ales din vegetale și fructe de tot felul. Pe stradă se vinde și trestie de zahăr, la kilogram; apoi se cojește și se stoarce într-un agregat, pe loc în fața clientului.Orice vrei să mănânci vei găsi în China. Mâncărurile lor sunt mai iuți în general, mai aromate. Peștii și șerpii pot fi cumpărați vii de la autoservirea de cartier. Terapeuții lucrează pe bandă rulantă În China te uimește mulțimea cabinetelor „foot massage”. Sunt centre cu dotări asemănătoare între ele, diferă clasa, luxul. Cei care lucrează acolo sunt reflexoterapeuți, nu neapărat asistenți medicali. Foarte mulți tineri și foarte mulți băieți sunt practicieni în aceste centre. Terapeuții lucrează ca pe bandă rulantă, cu mișcări precise, aproape robotizate, dar plini de căldură. Se lucrează la doi - trei clienți concomitent, fiecare cu terapeutul propriu. Masajul care se practică în aceste centre are o componentă cunoscută la noi sub numele de reflexoterapie. Cult pentru natură În China este un cult pentru natură. Când se construiește ceva, nu se taie nici un copac ce a crescut în acel perimetru. Este scos cu tot cu rădăcini, oricât de bătrân ar fi copacul, rădăcinile sunt învelite într-o plasă specială și se face transplantare în parc.