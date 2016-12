Trei litri de apă pe zi şi duşuri călduţe, pentru a supravieţui caniculei

Trei litri de apă pe zi și dușuri călduțe, pentru a supraviețui caniculei

Veștile bune de la meteorologi se lasă așteptate. Temperaturile foarte ridicate ne vor da în continuare bătăi de cap, cel puțin până la sfârșitul săptămânii. Pentru a trece mai ușor peste această perioadă trebuie, în primul rând, să ne hidratăm foarte bine. Căldura, mai ales de peste zi, dar și noaptea, provoacă transpirația, care are rol de regulator termic și care împiedică astfel supraîncălzirea corpului. Odată cu apa, organismul mai pierde și săruri minerale și vitamine (mai ales pe cele solubile), antrenând astfel multe consecințe negative în desfășurarea proceselor fiziologice. Principalele simptome în situații de acest gen sunt: oboseala psihică și fizică, stare de disconfort, iritabilitate, greață, vărsături, cefalee, amețeală, leșin, dureri muscu-lare, insomnie sau intensificarea simptomatologiei în caz de boli cronice. Atacul de căldură se poate recunoaște prin debutul brusc al manifestărilor (15-20 de minute), confuzie, dezorientare temporală și spațială, tahicardie, comportament bizar, status mental alterat, comă, iar temperatura corpului depășește 40 de grade. Pentru evitarea neplăcerilor datorate temperaturilor înalte (peste 30 de grade Celsius) se impune consumarea, în medie, a trei litri de lichide pe zi (apă, ceaiuri, infuzii de plante), nu prea reci (pentru că se elimină înainte de a realiza hidratarea organismului), evitarea consumului de alcool, cafea și tutun. Se recomandă consumul cât mai multor fructe și legume – datorită, pe de o parte, rezervelor de apă, săruri minerale și vitamine care le conțin, dar și datorită faptului că în organism ele cedează apă sub formă de efect retard, asigurând în mod constant și pe termen lung lichidul. Pepenele galben, pepenele roșu, prunele, castraveții, roșiile sunt indicate în această perioadă, deoarece conțin o mare cantitate de apă. Este bine de știut că o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Aerul condiționat – temperatură cu cinci grade mai mică decât cea ambientală Pentru a ne răcori sunt recomandate dușurile, dar nu reci, ci mai de grabă călduțe, fără a ne șterge de apă. Dacă optăm pentru dotarea locuinței cu aparate de aer condiționat, ele nu trebuie să fie setate la temperatura minimă. Pentru ca organismul să nu sufere în urma diferențelor de tem-peratură, este bine să reglăm aparatul astfel încât temperatura să fie cu numai cinci grade Celsius mai mică decât temperatura ambientală. Alte recomandări vizează consum de alimente cu valoare calorică mică, îmbrăcăminte adecvată sezonului, protejând corpul și capul de expunerea directă la radiațiile solare, evitarea circulației între orele 11-18, în zilele cu temperaturi crescute, iar dacă este absolut necesar să se circule în acest interval de timp - se vor lua măsuri de protecție: se va merge pe la umbră, cu capul acoperit, se vor purta ochelari de soare și se va opta pentru îmbrăcăminte subțire, adecvată, din țesături naturale și de culoare deschisă. În agricultură, pe șantierele de construcții, în halele industriale care nu au posibilitatea asigurării unor condiții de microclimat corespunzătoare, activitatea se va desfășura dimineața și seara. Persoanele cele mai afectate de temperaturile ridicate sunt copiii, persoanele vârstnice, persoanele cu afecțiuni cardio-vasculare și respiratorii, gravidele cu risc și persoanele dependente fizic.