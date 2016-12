Trataţi răceala cu ulei de arbore de ceai verde

Tratați răceala cu ulei de arbore de ceai verde

Ştire online publicată Marţi, 23 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Uleiul de arbore de ceai verde se bucură de însușirile unui eficient agent antimicrobian. Un studiu efectuat recent de cercetătorii australieni arată că 33% dintre pacienții infectați cu stafilococul auriu, care au folosit tratamente cu ulei de arbore de ceai, s-au vindecat, comparativ cu doar 13% care au urmat tratamente normale, pe bază de antibiotice și antiseptice. Uleiul din arbore de ceai este un puternic stimulator al sistemului imunitar, are un puternic efect antimicotic, antibacterian și antiviral. Puteți adăuga câteva picături de ulei de arbore de ceai verde în cadă, însă nu mai mult de trei picături dacă aveți pielea sensibilă. Prin acțiunea uleiului de arbore de ceai verde atât la nivelul pielii, cât și la nivelul căilor respiratorii, puteți trata bolile infecțioase sau răcelile. De asemenea, uleiul de arbore de ceai poate fi întrebuințat și pentru tratarea afecțiunilor sistemului respirator, în caz de infecții de natură digestivă, în micoze sau pentru întărirea și refacerea sistemului imunitar. Un efect fortifiant și tonic îl are uleiul de arbore de ceai și asupra pielii tenului, pentru că are efecte antiseptice, oxigenează celulele pielii și îmbunătățește circulația sângelui la nivel local. Puteți adăuga în crema zilnică câteva picături de ulei din arbore de ceai pentru a-i reda tenului suplețea și pentru a atenua ridurile fine. În cazul părului cu tendințe spre îngrășare, puteți adăuga în șamponul pe care îl folosiți câteva picături de ceai verde.