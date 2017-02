Tratarea infecţiilor cutanate, la nou născut. Îngrijirea adecvată este extrem de importantă

Tratarea infecțiilor cutanate, la nou născut. Îngrijirea adecvată este extrem de importantă

Nou-născutul are o piele rozalie, suplă, care suferă, de-a lungul primelor zile de viață, modificări numeroase. Dr. Mimi Inceu, medic specialist neonatolog, din cadrul Spitalului Euromaterna, afirmă că este important de știut, pentru liniștirea părinților, ca modificările inofensive să fie diferențiate de cele patologice și corect diagnosticate.Dintre modificările fiziologice la nou-născut, se evidențiază: descuamare mai intensă, din ziua a doua, care nu necesită tratament; milium sebaceum, apariția unor papule alb-gălbuie, pe față și trunchi, se datorează colectării de sebum și resturile cutanate, care dispar spontan, fără tratament, până la 4-6 săptămâni.„Trebuie menționată și acneea nou-născutului, denumită în termeni medicali și hiperplazia glandelor sebacee, caracterizată de papule multiple, roșii-gălbui, ce apar din cauza stimulării prin hormonii de sarcină, mai ales la nivelul feței și extremităților.De asemenea, pot apărea și fenomene vasculare, piele marmorată, în special la stimulii reci (acrocianoza și fenomenul arlechin) din cauza unei vasoreglări instabile, la început. Exantemul nou-născutului (eritemul benign), generalizat sau nu, sub formă de papule, în primele zile de viață, dar și perlele epiteliale median, la nivelul palatului dur, papule tari albicioase, inofensive, autolimitate, sunt alte două modificări cutanate ce pot apărea la nou născut", explică dr. Mimi Inceu.Pe lângă modificările comune, care nu necesită tratament, pot apărea și complicații. Una dintre complicații se numește piodermită (impetigo), o infecție bacteriană, stafilococică, care apare din ziua a doua de viață, cu tablou clinic, vezicule ce apar pe suprafața congestivă, eventual cu descuamare cutanată extinsă.„Tratament presupune aplicații locale cu unguent, cu substanță activă acid fusidic, toaletă generalizată, baie cu soluție clorhexidină.Alte posibile complicații sunt: infecția candidozică (ciupercile): candidoza bucală și/sau candidoza de scutece; rubeola, aspect macular, purpură cu pete și pete roz-albăstrui; herpes simplex, o erupție veziculoasă extinsă; sifilis - leziuni mari, maculopapuloase, în special la nivelul extremităților distale și perioral; dermatita de scutece, leziune iritativ-inflamatorie, în regiunile acoperite de scutece, diagnosticată măcar o dată, aproape la toți sugarii și copiii mici.Manifestările clinice sunt reprezentate de congestie, papule, eroziuni, leziuni eczematiforme. În formele severe și recidivante, trebuie suspicionată neglijența privind îngrijirea copilului", explică medicul specialist.Pentru evitarea suprainfecției cu candida albica, eventual candidoză bucală, tratamentul profilactic se face prin schimbarea frecventă a scutecelor. De asemenea, copilul trebuie lăsat dezbrăcat, iar igiena să fie minuțioasă, cu uleiuri, pastă de zinc moale.„Tratamentul eventual al unei suprainfecții constă în băi cu hipermanganat de potasiu (foarte diluat, aspect roz deschis). În candidoză, tratament se face cu nistatin. Măsurile de igienă, care trebuie luate, includ: scutecele de bumbac și tratamentul local intensificat. În cazurile rebele, la măsurile obișnuite, se poate administra, pentru scurt timp, crema cortizonică, plus antimicotică", explică dr. Mimi Inceu.Este o afecțiune cutanată inflamatorie, acută, a sugarilor mici, din lunile 4-6 de viață, etiologie neprecizată. Tabloul clinic include: congestie tegumentară cu scuame gălbui, mai ales la nivelul capului, regiunea sprâncenelor, a gâtului și axilelor. Denumirea populară este „coji ale capului". Potrivit specialistului, în general, copilul are o stare bună, pruritul fiind absent. Prognosticul este bun, apare o autovindecare. Specialiștii spun că se poate transforma, uneori, în dermatită atopică sau psoriazis și chiar eczemă de scutece, pentru care evoluția aduce elementele decisive în diagnostic.„În cadrul tratamentului, crustele pielii capului pot fi îndepărtate obișnuit, cu ulei de măsline și șampon fără parabeni (homeopat), iar dacă sunt foarte persistente, cu un adaos de acid salicilic (1%). Eventual, se poate apela și la îngrijirea cu unguente externe, cremă antimicotică", concluzionează specialistul.