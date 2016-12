Tratamentul şi chirurgia glaucomului. Cum menţinem boala sub control

Tratamentul și chirurgia glaucomului. Cum menținem boala sub control

Este important de știut că vederea pierdută din cauza glaucomului nu mai poate fi recuperată. Tratamentul și chirurgia glaucomului au ca scop menținerea sub control a bolii și prevenirea deteriorării suplimentare a vederii.Glaucomul este o afecțiune care produce atrofierea treptată a nervului optic, îngustarea câmpului vizual și orbirea ireversibilă, dacă nu este depistată și tratată corect. Glaucomul este o boală „silențioasă”, întrucât primele simptome concrete apar atunci când vederea este afectată în proporții mari. Mai mult de jumătate din persoanele care suferă de glaucom nu știu că au această boală.Distrugerea nervului optic se produce treptat, iar pierderea vederii se instalează lent. Mai mult decât atât, în multe dintre cazurile de glaucom, ochiul care este mai puțin afectat compensează pierderea vederii celuilalt ochi, din această cauză scăderea progresivă a acuității vizuale nu este ușor sesizabilă.„În majoritatea cazurilor, glaucomul se asociază cu o creștere a tensiunii intraoculare, care duce la deteriorarea nervului optic. Însă, pot exista cazuri de glaucom în care presiunea intraoculară este normală (glaucom normotensiv), motiv pentru care este esențial să se efectueze regulat un examen oftalmo-logic complet.Glaucomul este controlat prin picături administrate zilnic pentru o perioadă nedeterminată de timp. Picăturile au rolul de a scădea tensiunea intraoculară, de aceea tratamentul nu trebuie întrerupt niciodată sau modificat fără acordul medicului curant”, a explicat dr. Hicham Mrini, medic specialist oftalmolog în cadrul Mrini Eye Hospital.Când tratamentul nu mai este eficientCând tratamentul cu picături nu mai este eficient, medicul oftalmolog vă poate recomanda o intervenție chirurgicală care are ca rol stabilizarea tensiunii intraoculare.Operația de glaucom se efectuează sub anestezie locală, cu picături. Pacientul este conștient pe toată durata operației, însă nu va putea vedea sau simți nimic în timpul intervenției.„Trabeculectomia constă în efectuarea unui «orificiu» în zona trabeculului ocular, care să permită scurgerea umoarei apoase în exces din camera anterioară a ochiului. În acest mod se creează o nouă cale de drenaj, iar presiunea intraoculară scade odată cu eliminarea lichidului excesiv. După operația de glaucom pacientul va petrece un timp scurt în salonul post-operator din cadrul Clinii de Oftalmologie Mrini Eye Constanța, apoi va putea pleca acasă însoțit”, a mai spus medicul.Operația de glaucom cu shuntO altă metodă chirurgicală de control a glaucomului de unghi deschis este montarea unui shunt care are rolul de a scurtcircuita sau ocoli sistemul de drenaj al ochiului afectat de glaucom. Aceasta este o tehnică chirurgicală inovatoarea care permite medicului oftalmolog să mențină tensiunea intraoculară la un nivel scăzut. Shuntul permite lichidului să se scurgă fără a mai fi nevoie să treacă prin canalele de drenaj ale ochiului, care nu funcționează corect.În cadrul Clinicii de Oftalmologie Mrini Eye Constanța, persoanele care suferă de glaucom primesc atenția necesară în cadrul unui departament specializat. Clinica de oftalmologie dispune de cea mai modernă aparatură pentru depistarea și tratarea precoce a glaucomului.