Tratamentul pentru psoriazis, în atenţia cercetătorilor

Tratamentul pentru psoriazis, în atenția cercetătorilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii de știință de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, au realizat un studiu privind eficiența substanțelor utilizate în tratamentul psoriazisului în plăci. Ei au comparat eficiența și tolerabilitatea medicamentelor cu ustekinumab cu cele pe bază de etanercept. Rezultatul: cele pe bază de ustekinumab au avut un răspuns clinic semnificativ superior față de celelalte medicamente. Rezultatele studiului au fost publicate în The New England Journal of Medicine. Psoriazisul este o afecțiune cronică inflamatoare a pielii, manifestată prin apariția de plăci roșii, acoperite cu scuame albe, groase.