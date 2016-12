Tratamentul pacienţilor cu HIV/SIDA din Constanţa nu a fost întrerupt

Tratamentul pacienților cu HIV/SIDA din Constanța nu a fost întrerupt

Persoanele infectate HIV/SIDA din mai multe județe ale României nu pot urma tratamentul, în prezent, întrucât spitalele de boli infecțioase nu mai au fonduri peste medicamentele lor. În unele cazuri, terapiile au fost întrerupte încă de la începutul lunii aprilie, când s-au epuizat banii alocați de la Ministerul Sănătății, prin programul național de tratare a infectării HIV/SIDA. Reprezentanții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța dau asigurări că acesta nu este și cazul bolnavilor din județul nostru. „Nu am întrerupt tratamentele. Am primit fonduri mai puține, am fost tot timpul la limită, dar ne-am străduit să nu fie probleme. Deocamdată avem fonduri pentru tratamente, dar ce va fi și pe viitor, nu știm”, ne-a declarat dr. Stela Halichidis, managerul spitalului. În județul Constanța sunt înregistrate aproximativ 800 de persoane infectate HIV/SIDA care urmează tratament.