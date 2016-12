Tratamentul naturist al bolilor specifice sezonului rece

Este sezonul afecțiunilor respiratorii, așa că tusea, febra, strănutul și scurgerile nazale devin obișnuință. Dar, de ce să lăsăm aceste simptome să ne afecteze viața, când natura este atât de generoasă și ne oferă atât de multe remedii naturale.Primul pas pe care trebuie să îl faceți atunci când apar primele semne ale unei afecțiuni respiratorii este să mergeți la un specialist. Acesta vă poate consulta și vă va spune dacă aveți nevoie de un tratament agresiv sau de schimbare a regimului igieno-dietetic, ce implică hidratarea corespunzătoare, alimentația naturală și folosirea remediilor fitoterapeutice. Fitoterapia oferă o varietate mare de remedii, bune de folosit în tratarea virozelor, bronșitelor, pneumoniilor și a altor afecțiuni din această categorie.„Virozele respiratorii sunt date de virusuri, așadar nu au nevoie de antibiotice. Pentru a fi vindecate, se poate utiliza ceaiul de pin, de ciuboțica cucului, scai vânăt, busuioc și cimbru, ultimele două având rol de antibiotic natural. Din domeniul apiterapiei se poate folosi tinctura de propolis, 10-15 picături, de trei ori pe zi, asociată cu polen și păstură (crește imunitatea organismului și ar trebui consumată pe toată perioada sezonului rece). Să nu uităm nici de uleiurile volatile, de asemenea indicate în tratarea virozelor, dar pot fi administrate și preventiv (cimbru, busuioc, pin). Acestea pot fi folosite pentru aerosoli, pentru inhalații și, mai mult, dezinfectează aerul din cameră. În primele stadii ale bolii, pot fi folosite și remediile gemoterapice (preparatele glicerice), însă, dacă nu dau rezultate, trebuie contactat de urgență un specialist. Ceaiurile sunt foarte benefice în sezonul rece, mai ales copiilor, deoarece îi hidratează, iar ei nu prea beau apă în sezonul rece și mănâncă mai puține legume, așa că hidratarea trebuie sporită. Cât despre remediile apicole, la copii, administrarea lor se face în funcție de toleranța lor și de considerentul dacă sunt alergici sau nu”, a declarat dr. Mirela Stângaciu, fitoterapeut.Fitoterapia „contra” gripeiPentru tratarea gripei, sunt recomandate ceaiuri calde din plante medicinale, cu proprietăți neurosedative, antiinflamatoare, emoliente, expectorante, sudorifice și antitusive (exemplu: ceai din tei și soc, îndulcit cu miere de albine; două, trei căni pe zi). Puteți adăuga și siropurile din plante cu efecte expectorante, bronholitice, mucolitice și antiinflamatoare.În zona gâtului, puteți aplica un unguent cu mentol și camfor, ce calmează căile respiratorii și ameliorează durerile musculare.Busuiocul are efecte antiseptice și expectorante, fiind recomandat în inhalații cu decoct sau intern, sub formă de ceai. Pentru a „bombarda” boala, puteți bea, la debutul ei, 5-6 căni de ceai pe zi, îndulcit cu miere, la interval de 30 minute, combinat cu mentă, dacă aveți și temperatură ridicată. Echinaceea, de asemenea, apără organismul de infecțiile virale, bacteriene și fungice.Mai puteți folosi mușețel, frunze de coacăz negru, salvie, pătlagină, cimbrișor, isop, unguraș, țintaură, măghiran, fructe de anason și măceșe.Remedii pentru tratarea bronșiteiRemediile fitoterapice sunt bogate în antibiotice naturale, uleiuri eterice și mucilagii care fluidifică secrețiile bronșice și calmează tusea.„Pentru tratamentul bronșitei, se folosesc multe tipuri de plante, separat sau combinate: flori de lumânărică, soc, tei, nalbă, ciuboțica cucului, mușețel, pătlagină, podbal, tuia, urzică, salvie, tarhon, roiniță, fructe de fenicul, anason, chimion, in, muguri de brad, pin, molid, plop negru, rădăcini de lemn dulce, nalbă mare, valeriană, iarbă mare, hrean, săpunariță, coada calului, trei-frați-pătați, talpa gâștei, cimbru de cultură, cimbrișor, isop etc”, explică medicul fitoterapeut.Ceaiurilor se prepară sub formă de infuzii, decocturi sau macerate, din care se consumă câte 2-3 căni pe zi. De asemenea, puteți folosi tincturi de tuia, talpa gâștei, podbal, obligeană și roua cerului. Pentru tratarea bronșitelor cronice, se folosește siropul de pătlagină sau isop, cu rol expectorant, dezinfectant și antiseptic.Vindecarea cu ajutorul remediilor naturiste este mai lentă decât dacă apelați la terapiile clasice. Oricum ar fi, înainte de a opta pentru un anume tratament, este bine să consultați un specialist, mai ales dacă doriți să administrați anumite remedii copiilor.