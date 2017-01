Tratamente pentru hemoroizi. Se poate şi fără operaţie?

Tratamente pentru hemoroizi. Se poate și fără operație?

Ştire online publicată Luni, 30 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prof. dr. Iusuf Timurlenc, medic primar chirurgie generală, coordonatorul departamentului de proctologie din cadrul Medical On Group Constanța

Tratamentele pentru hemoroizi au existat din cele mai vechi timpuri, această afecțiune fiind una foarte veche și foarte studiată de către specialiști. Există tratamente adevărate pentru hemoroizi? Au efectul dorit? Se poate și fără operația chirurgicală clasică?La aceste întrebări ne răspunde prof. dr. Iusuf Timurlenc, medic primar chirurgie generală, coordonatorul departamentului de proctologie din cadrul Medical On Group Constanța.Dacă ești una dintre acele persoane care își pune aceaste întrebări, ei bine, află că hemoroizii se pot trata cu ușurință. Există o multitudine de tratamente pentru hemoroizi, pe care le poți încerca.Clinica „Proctoline” Constanța este specializată în tratamentul ambulatoriu pentru hemoroizi și fisuri anale. Tratamentul Proctoline se desfășoară fără internarea pacientului. Acesta nu este scos din sfera preocupărilor sale, iar absența anesteziei elimină o serie de complicații anestezico-chirurgicale posibile. Ca și în cazul oricărei afecțiuni, cel mai bun tratament pentru hemoroizi este prevenirea.„Scaunele tari duc la depunerea unui efort prea mare pentru eliminarea lor, iar acest efort suplimentar duce la apariția hemoroizilor. Scaunele tari agresează acei hemoroizi deja existenți, făcându-i să sângereze. Depunerea unui astfel de efort în mod constant, fără nicio modificare în comportament, dietă și mo­dul de viață, va duce la apariția hemoroizilor”, a declarat medicul specialist din cadrul Medical On Group Constanța.Așadar, dacă nu doriți să suferiți o operație pentru hemoroizi, medicul proctolog vă dă două sfaturi simple: mâncați sănătos și faceți exerciții fizice.Este posibil ca uneori să simțiți mâncărimi și durere. Cu toate acestea, există și alte afecțiuni sau probleme ce țin de zona anală, precum fisurile anale, care au aceleași simptome ca hemo-roizii. Pentru a fi siguri că în cazul dumneavoastră este vorba de hemoroizi, ar trebui să mergeți la medicul specialist. Nu în-cercați să tratați ceva de care credeți că suferiți, când este posibil să fie vorba de altceva, poate mai serios.„Hemoroizii interni necesită, de asemenea, opinia unui medic. În acest caz, hemoroizii pot fi ușor diagnosticați dacă pot fi localizați, cum se întâmplă în cazul hemoroizilor interni. Aceștia prolabează prin anus sau cauzează sângerări rectale. Deși poate fi o experiență stân-jenitoare, este mai bine ca un medic calificat să pună un diagnostic corect și să re-comande tratamentul cel mai eficient, pentru cazul fiecărui pacient în parte”, recomandă dr. Iusuf Timurlenc .În Constanța, clinica Proctoline este prezentă de peste 13 ani, iar de 5 ani și în Tulcea. Aici lucrează numai medici specialiști cu experiență, care bene-ficiază de aparatură performantă.În cadrul unui program de sănătate ano-rectală, echipa de medici specialiști, condusă de prof. univ. dr. Iusuf Timurlenc, va stabili diagnosticul și va oferi cea mai potrivită soluție de tratament.Pentru programări, aveți la dispoziție numerele de telefon: 0241.548.463, 0726.676.750, dar și adresa b-dul Tomis, 142 A, et. 2.