Tratamente alternative pentru constipaţie

Tratamente alternative pentru constipație

În cazul în care nu bei destule lichide, mănânci puține fibre sau nu faci mișcare fizică deloc, nu trebuie să te mire faptul că te constipi în mod frecvent. Alimentele făinoase, carnea, lipsa fructelor și a legumelor întârzie evacuarea din intestine a alimentelor deja digerate.Tranzitul intestinal diferă de la o persoană la alta. Un adult poate avea, în mod normal, de la două scaune pe zi până la un scaun odată la 2-3 zile. Totuși, dacă o per-soană nu are nici măcar trei scaune pe săptămână, atunci este vorba despre constipație.Ce boli poate ascunde constipațiaConstipația poate fi consecința sedentarismului și a adoptării unor diete mai puțin sănătoase, sărace în fibre și bogate în proteine animale. Cu toate acestea, pe lângă factorii mai sus menționați, consti-pația poate să apară și ca semn clinic în diferite afecțiuni.În funcție de modul de apariție și de durată, se deosebesc două forme de constipație: acută și cronică, spune dr. George-Mihail Cleianu, medic naturist constănțean.„Dacă nu răspunde la diferitele tipuri de tratament, constipația cronică trebuie tratată de un medic specialist, deoarece poate fi semnul unei boli grave. Constipația este o stare patologică și poate fi un simptom al bolii ulceroase, hipertiroidei, hemoroizilor, apendicitei cronice, bolilor neurologice, tulburărilor psihice sau al tumorilor digestive”, explică dr. Cleianu.Cauzele comune ale constipațieiDe cele mai multe ori, pauzele însemnate între scaune apar în urma unei cantități insuficiente de fibre și lichide din regimul alimentar, dar și în lipsa activității fizice, atenționează dr. George Cleianu.Alte cauze ale constipației pot fi stresul, anumite medicamente, abuzul de laxative sau schimbarea rutinei zilnice. De exemplu, femeile gravide pot fi constipate din cauza schimbărilor hormonale sau datorită compresiunii exercitate de uter asupra colonului. Înaintarea în vârstă poate, de asemenea, să afecteze tranzitul intestinal din cauza metabolismului mai lent. Totodată, ignorarea pe moment a necesității de a merge la toaletă poate conduce, în timp, la constipație.Mergeți la toaletă la ore fixeDoctorul George Cleianu spune că cea mai bună metodă de a preveni constipația este menținerea refluxului de defecare la ore fixe. Medicul ne-a explicat și cum putem regla acest lucru.„Se administrează un pahar cu apă călduță în care s-au dizolvat două lingurițe de miere naturală, preferabil miere de mană de foioase, seara înainte de culcare și dimineața înainte de micul dejun”, recomandă dr. Cleianu.Mâncați sănătos, beți multe lichide și fiți optimiștiPentru a preveni sau trata constipația, trebuie să mâncați zilnic multe alimente cu fibre.„Se recomandă varza, legumele cu frunze verde-crud, morcovii, fasolea uscată sau semințele de in. În ceea ce privește fructele, cele mai bune sunt merele, piersicile, prunele, smochinele și strugurii”, aflăm de la medicul naturist.De asemenea, trebuie să nu menți-neți un organism hidratat și să beți cel puțin opt pahare de 250 ml de apă în fiecare zi. În plus, este indicat să ur-mați o dietă săracă în grăsimi și protei-ne animale și să evitați consumul de produse lactate.În cele din urmă, dr. George Cleianu îndeamnă la sport și la o atitudine optimistă.„Faceți mișcare cel puțin 30 minute pe zi, nu folosiți regulat laxative și, pe cât posibil, evitați stresul. Nu uitați să vă păstrați optimismul în fața problemelor vieții și să fiți veseli”, a adăugat medicul naturist.