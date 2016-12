Tratament inovator pentru constănţenii cu psoriazis

Tratament inovator pentru constănțenii cu psoriazis

Mulți dintre pacienții bolnavi de psoriazis suferă, în prezent, din cauza efectelor adverse ale tratamentului cu cortizon. Printre organele afectate se numără rinichii, glanda tiroidă sau oasele.„Este binecunoscut faptul că terapia cu cortizon, utilizată de mai bine de 30 de ani la noi în țară, a făcut foarte multe victime în rândul pacienților bolnavi de psoriazis. Pe de altă parte, s-a studiat și dezvoltat o metodă terapeutică ce include algele marine, petrolul sau cărbunele, o alternativă de tratament care nu are efecte adverse.În clinica Psoremiss din cadrul On Clinic, am dezvoltat acest tip de tratamente care s-au dovedit extrem de eficiente și care au la bază și ani buni de cercetare”, a precizat Irena Smadea, medic primar dermatolog în cadrul On Clinic Constanța.Medicul le recomandă bolnavilor să scape de obiceiul de a renunța la tratament odată ce încep să se simtă mai bine, iar leziunile dispar, pentru că boala poate reapărea în forme mult mai violente.