Transplantul pulmonar, în colaps. Ce spune ministrul Sănătăţii

Transplantul pulmonar, în colaps. Ce spune ministrul Sănătății

Ştire online publicată Marţi, 21 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pacienții români nu vor mai fi primiți la centrul de transplant din Viena. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că Spitalul AKH din Viena a reziliat unilateral contractul prin care făcea transplant pulmonar românilor, fără să trimită însă un anunț oficial. Ceea ce este ilegal, spune ministrul Sănătății. Acum se caută soluții pentru ca acești pacienți să fie trimiși în Cehia și în Germania.Spitalul AKH din Viena a reziliat unilateral contractul prin care erau realizate intervenții de transplant pulmonar românilor înscriși pe listă, ceea ce este ilegal, a anunțat, marți, ministrul Sănătății, Florian Bodog, susținând că acum se caută soluții pentru acești pacienți la Praga și în Germania. El a mai spus că este nemulțumit de modul în care Agenția Națională de Transplant (ANT) gestionează această criză și că va lua măsuri.Ministrul Sănătății, prezent la instalarea noului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a spus că, potrivit protocolului, spitalul din Austria nu avea dreptul să denunțe unilateral acest contract."Problemele pentru transplantul de plămâni nu se rezolvă de pe o zi pe alta. Urmează să avem o întălnire pe această temă cu toți specialiștii și cu reprezentanții ANT, și voi avea o întâlnire si cu primarul Capitalei. Conform protocolului, clinica din Austria nu avea dreptul să denunțe unilateral acest protocol. Practic, toată comunicarea trebuia făcută prin Eurotransplant și am avut o discuție cu președintele ANT, care mi-a spus că va face un demers către Eurotransplant ca să avem un răspuns oficial. În același timp, noi suntem în contact și cu celelalte centre care fac transplant din Praga și Germania, dar nu pot să dau un răspuns până nu vorbesc cu dânșii. Timpii de așteptare sunt destul de mari pentru transplant, dar noi vom depune toate eforturile pntru deblocare", a spus Bodog.Întrebat dacă ANT nu ar fi trebuit să aibă minimum două centre în care românii să facă transplant pulmonar, ministrul a răspuns pozitiv. "Da, trebuia să fie contract cu două centre. Domniile lor au început demersurile, s-a mai întâmplat anul trecut, când clinica de la Viena a blocat transplantul. Această blocare unilaterală eu zic că este în afara legii", a mai spus Bodog.Întrebat dacă este mulțumit de modul în care ANT gestionează această criză, ministrul a spus că nu și că va analiza și va lua măsuri.Ministrul a precizat că scrisoarea de la Viena privind rezilierea contractului pentru transplant pulmonar a sosoit pe mail vineri."Am primit o scrisoare pe mail vineri, în care se spunea că, din cauza faptului că a scăzut capacitatea centrului, pacienții din România nu vor mai fi primiți la tratament. Imediat am luat legătura cu președintele ANT și a spus că va apela la Eurotransplant. O situație similară a vut loc și anul trecut. Ei spun că este legat strict de spațiu, au făcut și o structură de chirurgie vasculară și spațiul este redus. Dar, noi am dat plămâni la Viena", a mai spus Bodog.