Transmiterea virusului HIV, blocată de ceaiul verde

Ştire online publicată Joi, 28 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O substanță din ceaiul verde s-ar putea dovedi eficientă în combaterea contaminării cu maladia SIDA pe cale sexuală, arată un studiu german, publicat de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Studiul a demonstrat că substanța Epigallocatechin (EGCG), un polifenol sau tanin vegetal conținut de ceaiul verde, are capacitatea de a inhiba o anumită proteină din spermă, care este folosită ca mijloc de propagare de virusul HIV. Cercetătorii susțin că prin aplicarea locală la femei a unei soluții pe bază de polifenol de ceai verde (EGCG) se poate obține anihilarea eficientă a proprietăților de propagare a infecției. Taninul din ceaiul verde a fost deja recunoscut pentru proprietățile sale anticanceroase, antioxidante, antibacteriene și antivirale.