Toxoplasmoza în timpul sarcinii poate provoca malformaţii fătului

Fiecare femeie însărcinată trebuie să facă, încă din primele săptămâni de sarcină, un set complet de analize medicale. Printre investigațiile cele mai importante se numără și cea de depistare a toxoplasmozei. Netratată, afecțiunea poate provoca malformații grave sau chiar avortul spontan. Toxoplasmoza este o boală care trece de cele mai multe ori neobservată, deoarece nu are simptome specifice, astfel că evidențierea parazitului se realizează, de obicei, după efectuarea unor teste serologice de specialitate. Boala este o infecție frecventă a păsărilor și mamiferelor, inclusiv a oamenilor. Ea este produsă de un mic parazit numit Toxoplasma gondii. O persoană care a avut toxoplasmoză și s-a vindecat, nu mai poate fi infectată ulterior. Pentru majoritatea persoanelor, toxoplasmoza nu este pericu-loasă și se vindecă de la sine. Investigații medicale înainte de sarcină Însă, dacă infecția este dobândită de mamă în timpul sarcinii și este transmisă fătului, îi poate produce acestuia leziuni cerebrale și chiar orbire. Doar un mic procent dintre femeile însărcinate care sunt infectate transmit infecția fătului. Este important ca femeia gravidă sau care dorește să rămână însărcinată să fie testată pentru a ști dacă a fost infectată cu Toxoplasma gondii și, dacă nu a fost, trebuie instruită asupra modului în care poate evita infecția. „Toxoplasmoza afectează plămânii, ficatul, duce la formarea de chisturi. În rândul femeilor însărcinate nu are o incidență foarte mare, afectează aproximativ 10% dintre gravide. Ea poate fi depistată, încă din stadiul incipient al sarcinii, prin investigații medicale și prin tratament este vindecabilă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Victorian Păștilă, medic obstetrician ginecolog. Pisicuțele, principalele vinovate Toxoplasmoza este produsă de un mic parazit care produce infecția la animale și mamifere, inclusiv la oameni. „Boala este transmisă de la animale, în special de la părul și excrementele de pisică. De aceea este bine ca animalele ținute în casă să fie vaccinate și să fie duse periodic la medicul veterinar”, recomandă dr. Victorian Păștilă. Majoritatea persoanelor infectate cu Toxoplasma gondii nu prezintă simptome. Un procent redus de pacienți au simptome ușoare de tip gripal care pot dura câteva luni. Astfel, de multe ori o persoană nu știe dacă are sau nu toxoplasmoză. „La femeile însărcinate, toxoplasmoza poate cauza avorturi repetate, malformații la copil. Dacă o femeie a avut mai multe avorturi spontane, se impune realizarea de investigații pentru depistarea toxoplasmozei. În 80% dintre cazuri este depistată afecțiunea”, mai explică specialistul ginecolog. Cercetări recente sugerează că administrarea de antibiotice mamei în timpul sarcinii nu vindecă neapărat infecția fetală. Cu toate acestea, tratamentul reduce mult riscul de apariție și severitatea leziunilor oculare. Copiii infectați și netratați cu antibiotice după naștere pot dezvolta o afecțiune care se poate agrava de-a lungul primilor 20 de ani de viață. Aceasta poate conduce la retard mintal, afectare oculară și uneori orbire. Infecția este destul de rară Medicii specialiști recomandă o perioadă de expectativă vigilentă, pentru că infecția fetală cu Toxoplasma gondii este destul de rară. Screening-ul pentru toxoplasmoză se efectuează atunci când medicul specialist consideră că fătul poate fi infectat. În țările în care toxoplasmoza este mai frecventă, se recomandă testarea și tratamentul precoce pentru a preveni complicațiile bolii. Femeile gravide sau cele care doresc o sarcină în viitorul apropiat, care nu știu dacă sunt imune față de parazit sau care știu că nu sunt imune, trebuie să evite orice contact cu orice sursă de infecție pentru a-și proteja fătul. Dacă gravida este diagnosticată cu toxoplasmoză, medicul neonatolog și medicul specialist în boli infecțioase pot indica un tratament care să prevină sau să reducă infecția fetală. Antibiotice pentru fătul infectat În toxoplasmoză se administrează medicamente doar dacă infecția afectează fătul sau o persoană imuno-deprimată. De aceea, deși o gravidă cu un sistem imun sănătos nu prezintă niciun risc atunci când este infectată, tratamentul este necesar pentru protecția fătului. Gravidele diagnosticate cu toxoplasmoză în timpul sarcinii vor primi tratament cu antibiotice. Antibioticele reduc șansele ca fătul să fie infectat. Dacă totuși, infecția se produce (diagnosticul este făcut cu ajutorul amniocentezei), un alt antibiotic este adăugat la tratamentul inițial. Acest tratament scade severitatea toxoplasmozei fetale și a altor afecțiuni legate de infecție, care apar după naștere. Dacă nou-născutul are toxoplasmoză, va primi antibiotice în primul an de viață.