Topul ceaiurilor care te ajută să slăbeşti

Topul ceaiurilor care te ajută să slăbești

Ştire online publicată Joi, 06 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Persoanele care doresc să scape de câteva kilograme în plus apelează la binecunoscutul ceai verde, dar fără niciun rezultat. Chiar dacă tranzitul intestinal și digestia funcționează ca la carte, unii nu reușesc să slăbească. Explicația este aceea că nu se utilizează ceaiul indicat problemei. De aceea, vă sugerăm câteva informații despre ceaiurile de slăbit, rolul și efectele pe care le generează. r Ceaiul de soc elimină toxinele. Socul este recomandat la începutul oricărei diete, având proprietăți diuretice. Ceaiul de soc te face să transpiri intens, eliminând astfel toxinele și apa reținută din organism. Este și ușor laxativ, fiind folosit în constipațiile de natură nervoasă. Pune trei lingurițe de soc în 250 de mililitri de apă fiartă. Lasă vasul acoperit zece minute, apoi strecoară și bea între trei și cinci căni pe zi, timp de o lună. r Celebrul ceai verde, care arde surplusurile de grăsime, conține patru calorii, antioxidanți, cafeină și polifenoli. Substanțele din ceaiul verde ajută la arderea grăsimilor și a caloriilor, astfel că, dacă incluzi trei căni din minunata licoare în regimul alimentar zilnic, vei da jos câteva kilograme și-ți va scădea și colesterolul. Prepară infuzia adăugând o linguriță de frunze de ceai verde la un litru de apă fiartă. Lasă-l la infuzat zece minute. r Ceaiul de anason stimulează digestia. Dacă ții o dietă săracă în carbohidrați, ceaiul de anason îți va proteja ficatul. Calciul, fierul, fosforul, vitaminele A, B1 și B2 pe care le conține stimulează pancreasul și secreția gastrică. Pune o linguriță de semințe de anason la 300 de mililitri de apă fiartă, lasă la infuzat zece minute și bea trei căni pe zi, dar nu la mai mult de patru ore de la preparare, fiindcă ceaiul devine toxic. r Premiantul este ceaiul de urzică, pentru că taie apetitul. În plus, urzicile sunt plante bogate în vitaminele C și E, dar și în minerale precum magneziu, calciu, fier, siliciu și potasiu, care mențin sănătatea oaselor și a mușchilor. Urzicile curăță toxinele din sânge și reduc apetitul, hrănind în același timp organismul. Ceaiul are efect diuretic și stimulează digestia. Prepară o infuzie dintr-o lingură de plantă uscată la 250 de mililitri de apă și bea o cană dimineața și una seara, cald sau rece, cum dorești.