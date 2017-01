Topul alimentelor care dau energie

Pentru a beneficia de maximum de energie medicii nutriționiști recomandă să se consume, zilnic, anumite alimente care accelerează metabolismul și vitaminizează organismul. Astfel, este bine să fie incluse în meniul alimentar măcar o parte din elementele care se regăsesc în topul alimentelor energizante. Semințele de legume sau cereale care au fost puse la germinat sunt pline de vitamine necesare organismului. Ele ajută la întărirea, revitalizarea și chiar regenerarea celulelor corpului, deoarece conțin concentrații mari de antioxidanți și o întreagă paletă de minerale, proteine, enzime și fibre. Cerealele furnizează organismului energia și substanțele nutritive necesare organismului. Vitaminele pe care le conțin conferă, la rândul lor, energie și putere. Fierul fortifică sistemul imunitar, iar calciul întărește oasele și vă ajută să aveți o dantură sănătoasă. Fibrele scad colesterolul, îmbunătățesc digestia și ajută la stabilirea unei diete echilibrate. În plus, oboseala și senzația de foame vor fi înlăturate. Ovăzul nu este doar plin de substanțe nutritive, ce conferă un surplus de energie. Mai mult decât atât, ajută la menținerea constantă a nivelului de glucoză din sânge, ceea ce ajută la o mai bună concentrare și atenție. Legumele proaspete verzi (broccoli, sparanghelul, spanacul) conțin întregul complex de vitamine B, magneziu și fier. Dovleceii au un conținut ridicat de minerale și vitamina C. În plus, ei au un efect detoxifiant, de echilibrare a nivelului hormonilor și al zahărului din organism. Pătrunjelul este o uzină de substanțe nutritive. Conține cantități mari de vitamina B12, mai multă vitamina C decât citricele și aproape toate substanțele nutritive pe care le cunoaștem. Algele marine reprezintă cea mai importantă sursă de minerale. De asemenea, aceste plante sunt bogate în vitaminele B și C. Piersicile au un conținut ridicat de apă și un efect laxativ. Sunt foarte bune pentru alcalinizarea sângelui și pot fi folosite pentru a regla funcționarea intestinelor și a îmbunătăți compoziția sângelui. Strugurii au un conținut ridicat de magneziu, element necesar în primul stadiu al procesului de transformare a glucozei în energie.