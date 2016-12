Tombolă pentru viitoarele mămici, organizată de Spitalul Isis

În perioada 15 martie - 1 mai, orice gravidă care urmează să nască în Spitalul Privat Isis și este interesată de recoltarea de celule stem se poate înscrie la concursul organizat de spital, în colaborare cu Stem SURE. Premiul conține un kit de recoltare de celule stem, cu toate serviciile incluse. Beneficiara va achita doar taxa anuală de stocare, în valoare de 70-85 de euro, plus TVA. „Începând de anul acesta, împreună cu Stem SURE, am demarat un parteneriat care are scopul de a veni în sprijinul gravidelor Isis care sunt interesate de recoltarea de celule stem. Ca primă acțiune, ne dorim să venim în întâmpinarea viitoarelor mămici prin organizarea unei tombole care își va desemna câștigătorul în perioada Sărbă-torilor de Paște. Iepurașul vă aduce un cadou prin Stem SURE!”, au declarat reprezentanții Spitalului privat Isis.În recepția spitalului, gravidelor li se vor pune la dispoziție taloanele pentru completarea datelor. Câștigătoarea va fi desemnată prin tragere la sorți în data de 4 mai.