Toate spitalele publice vor fi controlate la capitolul curăţenie

Toate spitalele publice vor fi controlate la capitolul curățenie

Ştire online publicată Duminică, 12 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Sanatatii a dispus inspectiei sanitare de stat realizarea unui control in toate spitalele publice din Romania in perioada 01 martie - 31 mai, urmand ca rezultatele sa fie prezentate la sfarsitul lunii iunie, anunta Ministerul intr-un comunicat.Ca urmare a numeroaselor exemple aparute in mass-media referitoare la conditiile igienico-sanitare precare din unele unitati sanitare, ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a elaborat o scrisoare pentru presedintii de Consilii Judetene, solicitandu-le ca impreuna, autoritati centrale si locale, sa vina in sprijinul unitatilor sanitare care se confrunta cu dificultati de organizare si asigurare a unor conditii optime de curatenie, se arata in comunicat."Indiferent de situatia sistemul sanitar romanesc, in prezent, nesatisfacator atat pentru pacienti, cadre medicale, cat si pentru autoritati, un standard elementar de curatenie si igiena trebuie asigurat de catre toti managerii unitatilor sanitare, fapt care ar demonstra respect atat fata de profesionistii din sistem cat si fata de pacienti," considera Nicolaescu, potrivit HotNews.ro.