Toamna, părinţii confundă răceala cu alergia

Toamna, părinții confundă răceala cu alergia

Din cauza temperaturilor mai scăzute copilul începe să strănute, să tușească, îi curge nasul și are dureri de cap. Simptomele nu sunt musai cele ale unei răceli, ci pot fi manifestări ale alergiei de tip respirator. Dacă micuțul are probleme cu respirația sau dacă nu poate dormi noaptea din cauza crizelor de tuse, trebuie să vă prezentați de urgență cu el la medicul pediatru. Cauzele cele mai frecvente ale alergiei de tip respirator toamna sunt frunzele căzute din copaci și umede și puful de la plopi. O problemă cu care se confruntă copiii în această perioadă este respirația îngreunată din cauza alergenilor. „Puful de la plopi și variațiile de temperatură îi pot îngreuna copilului respirația toamna. Părinții se plâng de faptul că micuțul lor nu poate să respire normal, că strănută, că are crize nocturne de tuse și că îi curge nasul”, a declarat dr. Marian Fâșie, medic pediatru în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Mucegaiul care se formează în frunzele căzute din copaci și umede sunt o altă cauză a alergiilor toamna. Copilul acuză dureri de cap, nas roșu și cu secreții abundente, ochi umflați. O altă cauză a alergiilor de toamnă o reprezintă copacii, florile și semințele care înfloresc târziu. Antihistaminice pentru tratarea alergiilor Alergiile de toamnă se manifestă în mai multe feluri: copiilor le curge nasul, au ochii roșii, înlăcrimați, gâtul inflamat, tușesc încontinuu, le curge nasul, au dureri de cap. Potrivit medicului pediatru, „Sensibilitatea acută a organismului față de anumite substanțe alergene, cum este puful de la plopi, declanșează aceste simptome. Alergenele pot pătrunde în organism concomitent cu hrana, cu aerul inspirat, prin contactul cu substanța alergenă”. Cu toate că simptomele sunt destul de blânde, de-a lungul timpului, pot genera stări de oboseală, insomnii, probleme de concentrare și dificultăți privind dezvoltarea puștiului. Părinții trebuie sa fie atenți să nu confunde manifestările alergiilor de tip respirator cu banalele răceli. Marian Fâșie ne spune că este foarte important de studiat fenomenul declanșator. Prima măsură care se ia constă în evitarea contactului cu substanțele alergene. Există, de asemenea, medicamente antihistaminice eficace care blochează receptorii histaminei, o substanță produsă de corp în caz de alergie. Tratamentul trebuie început înainte de venirea toamnei Tratamentul trebuie să debuteze cu 15 zile înainte de venirea toamnei și să fie urmat două-trei luni. Copilului i se pun picături în nas, i se pulverizează spray de gât sau i se administrează o injecție cu cortizon. Inconvenientul în cazul tratării alergiilor de sezon este că tratamentul este de lungă durată. Principiul constă în obișnuirea progresivă a organismului prin contactul cu alergenul respectiv, începând cu doze foarte slabe pentru a normaliza reacția. Durata totală a tratamentului presupune aproximativ trei ani sau chiar mai mult.