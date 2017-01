Toamna, anotimpul ideal pentru a face copii

Ştire online publicată Miercuri, 11 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Perioada ideală pentru procreare este toamna, se arată într-un studiu realizat de cercetătorii Universității Indiana. Pe de altă parte, primăvara și începutul verii sunt perioadele din an cel mai puțin indicate pentru a concepe un copil. Motivul îl constituie, susțin oamenii de știință, riscul ca bebelușii să aibă diverse malformații sau afecțiuni respiratorii. Experții spun că între lunile aprilie și iulie, aerul din atmosferă are un conținut ridicat de pesticide, fiind dăunător pentru adulți și având efecte negative asupra embrionului. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 200 de bebeluși, timp de doi ani. Aproximativ 30% dintre copiii concepuți primăvara și vara s-au născut prematur, 22% dintre cei procreați în această perioadă aveau probleme respiratorii, 10% dintre cei concepuți primăvara prezentau malformații cardiace. De asemenea, 40% dintre copiii concepuți în decembrie, ianuarie sau februarie s-au născut înainte de termen.