Ştiţi ce ochelari să folosiţi pentru a nu avea ochii obosiţi şi iritaţi?

Știți ce ochelari să folosiți pentru a nu avea ochii obosiți și iritați?

Petreceți mult timp în fața calculatorului, conduceți noaptea sau lucrați în medii cu lumină artificială? Dr. George Ilie, medic oftalmolog, vă sfătuiește să folosiți ochelari cu tratament antireflex, pentru a elimina disconfortul și senzația de ochi obosiți și iritați.Utilizarea ochelarilor în medii iluminate artificial, de neoane sau lămpi sau atunci când stați în fața calculatorului un timp îndelungat poate duce la apariția unor reflexii deranjante, generând un real disconfort. Drept pentru care, medicul dr. George Ilie, medic oftalmolog în cadrul Cabinetului Optică Medicală Doraly, vă sfătuiește ca în astfel de împrejurări, și nu numai, să apelați la ochelarii cu lentile antireflex.„O lentilă de ochelari are, în mod normal, reflexii între 8 - 20%. Cu ajutorul tratamentului antireflex, aceste reflexii se reduc până la 2-5%, în funcție de tipul de antireflex. Prin folosirea lentilelor convenționale, fără tratament antireflex, vederea este mult mai expusă surselor de lumină naturală sau artificială. Indiferent că lucrăm la calculator sau conducem noaptea, tratamentul antireflex elimină disconfortul și senzația de ochi obosiți și iritați”, ne-a declarat medicul oftalmolog.Printre beneficiile utilizării lentilelor antireflex, specialistul a mai menționat:r Confort vizual prelungit în fața monitorului și în medii iluminate artificial: atât monitorul calculatorului, cât și alte surse artificiale de iluminat (neoane, lămpi, televizor etc.) determină apariția unor reflexii deranjante, generând un real disconfort în utilizarea ochelarilor. „Datorită contrastului optim al imaginii și eliminării stresului vizual provocat de reflexiile luminii, durerile de cap specifice perioadelor prelungite de concentrare vizuală pot fi prevenite, iar confortul vizual poate fi menținut mai mult timp”, a subliniat medicul.r Siguranță și confort vizual pe timp de noapte: datorită tratamentului aplicat, lentilele oferă un confort sporit în timpul condusului pe timp de noapte, prin diminuarea reflexiilor iritante provenite de la lumina farurilor;r Prin diminuarea reflexiilor inestetice beneficiem de o vedere relaxată, protecție perfectă și nu în ultimul rând de un aspect elegant;r Claritate și acuitate a vederii: tratamentul antireflex mărește transparența lentilelor și reduce reflexiile iritante, asigurând o percepție clară a imaginii; reflexiile iritante ce apar pe suprafețele lentilelor, în special la utilizarea calculatorului sau în medii iluminate artificial, sunt eliminate, asigurând astfel ochilor un plus de relaxare;r Lentilele rămân curate timp îndelungat, a mai subliniat medicul; sunt reduse aderența apei, a prafului și a substanțelor grase la suprafața acestora;r Lentilele de acest tip au rezistența sporită la zgârieturi, datorită tratamentelor de durificare asociate tratamentului antireflex.„Astfel, un tratament antireflex de calitate reprezintă de fapt un complex de tratamente aplicate pe suprafața lentilelor pentru optimizarea clarității vederii, creșterea rezistenței lentilelor și asigurarea unei întrețineri ușoare”, a concluzionat medicul specialist în oftalmologie.