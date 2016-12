Ştii ce este, de fapt, surimi?

Știi ce este, de fapt, surimi?

Deși este un produs cunosct și sub denumirea de crab sticks, surimi nu are absolut nicio legătură cu crabul, ba mai mult, nici măcar cu peștele de orice natură în unele situații.În realitate, surimi este un preparat hiperprocesat din diverse resturi de carne, nu neapărat de pește (dar când se face din pește se alege sortimentul cel mai nociv, respectiv pangasius sau cod de Alaska), separată de oase și mărunțită foarte fin, spălată și înălbită cu substanțe chimice până când nu mai are niciun fel de gust sau miros.Ulterior, acest amestec este transformat într-o pastă gelatinoasă, în care sunt adăugați diverși aditivi precum amidonul de porumb și caragenanul (pentru îngroșarea texturii), monoglutamat de sodiu, foarte multă sare, arome, coloranți și grăsimi, dar și zahăr, scrie csid.ro.