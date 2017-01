Ţigara lichidă va fi lansată în Olanda

Țigara lichidă va fi lansată în Olanda

Ştire online publicată Marţi, 28 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Țigara lichidă, o băutură din ierburi și aromă de fructe care, potrivit producătorilor, oferă aceleași senzații ca o țigară obișnuită, va fi lansată în Olanda până la Crăciun, scrie cotidianul britanic DailyMail. Băutura va purta numele Liquid Smoking și are ca public țintă persoanele care nu mai pot fuma în spațiul public, ca urmare a legii ce interzice acest lucru. Liquid Smoking nu conține nicotină, ci un amestec de plante sud-africane pe care băștinașii le folosesc încă din secolul al XIV-lea, pentru a-și crea o stare de euforie. Produsul are proprietăți similare cu cele ale nicotinei, dând o senzație de relaxare. Ambalajul băuturii are aspectul unui pachet de țigări. Compania producătoare spune că nu va exista o limită de vârstă pentru cumpărători, dar că nu ar trebui consumată de persoane sub 15 ani. Prețul băuturii va fi de 1,5 lire/cutie. Producătorul băuturii este compania olandeză United Drinks and Beauty Corporation.