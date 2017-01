Thea are nevoie de 700 lei lunar pentru a deveni un copil normal

Thea-Maria are doi ani. La naștere, fetița a fost diagnosticată cu sindromul Down. Medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire. Părinții au refuzat să creadă că fetița va dispărea doar la vârsta de șase luni. Copilul a fost supus unui set com-plet de analize. Acestea au arătat că Thea prezintă, într-adevăr, sindromul Down, dar, din fericire, într-o formă ușoară. Din punct de vedere clinic, copil este considerat să-nătos. Timp de doi ani, copilul a urmat toate terapiile necesare dezvoltării locomotorii și neuropsihologice. De la vârsta de trei luni, lucrează cu un kinoterapeut, reușind, în mo-mentul de față, să evite problemele specifice sindromului. De la vârsta de un an, kinetoterapeutului i s-a alăturat un psiholog, progresele fiind și în acest caz considerabile. Apoi, părinții au apelat la serviciile unui logoped, care a învățat copilul să vorbească. „În încercarea de a o integra într-un mediu normal, în urma sfatului psihologului, am obținut,, prin bună-voința unor oameni de bună credință, posibilitatea ca Thea să meargă 4 ore pe zi la un centru de joacă pentru copii, privat, unde se organizează și aniversări. Personalul de aici este unul specializat. De la ora 8.00 la ora 10.00 Thea este singură (timp în care se lucrează exclusiv cu ea program stimulativ educațional), iar de la ora 10.00 la ora 12.00 socializează cu ceilalți copii”, ne povestește mama micuței, Isabela Geantă. Cheltuieli lunare de 1.500 RON Sistemul de învățământ de stat românesc nu reprezintă o soluție viabilă pentru Thea, la acest nivel. În cadrul creșelor de stat nu există program educativ, esențial în cazul ei. În cadrul creșelor, copii sunt exclu-siv supravegheați, personalul fiind compus din asistente și infirmiere. Copilul are nevoie de educația dintr-o creșă particulară. „Nu ne putem permite astfel de costuri“ - ne mărtu-risește mama copilului. Costul tera-piei de care a beneficiat și beneficiază Thea de când s-a născut și până în prezent a fost și este suportat de către părinți. Lunar, cheltuielile pentru Thea se ridică la 1.500 RON. „Pentru că nu vrem să pierdem tot ceea ce a câștigat Thea în acești doi ani, suntem în situația de a vă cere disperați ajutorul. Pentru noi ar fi foarte importantă sponsorizarea unui loc la o creșă privată, taxa fiind de 700 lei pe lună pentru o perioadă de 11 luni“- este strigătul de ajutor al Isabelei Geantă. Psihologul le-a spus părinților că, la acest diagnostic, primii trei ani și jumătate din viață sunt critici pentru dezvoltarea ulterioară. Ce este sindromul Down Sindromul Down este o afecțiune congenitală în care materialul genetic determină anomalii de dezvoltare a copiilor și adesea deter-mină retard mintal. Are o incidență de 1 la 800 de nou-născuți. Simptomele variază larg de la copil la copil. În timp ce unii au nevoie de o atenție medicală deosebită, alții sunt sănătoși și duc o viață aproape independentă. Deși sindromul Down nu poate fi prevenit, el poate fi depistat înainte de nașterea copilului. În momentul concepției, copilul moștenește iNformații genetice de la cei doi părinți sub forma celor 46 de cromozomi: 23 de la mamă și 23 de la tată. În cele mai multe cazuri de sindrom Down, copilul moștenește un cromozom în plus, adică în loc de 46 are 47 de cromozomi. Acest material extragenetic determină întârzierea mentală și fizică asociată cu sindromul Down. Deși nu se cunosc cauzele apariției sindromului și dacă există vreo modalitate de prevenire a erorii cromozomiale care îl determină, cercetătorii au demonstrat că femeile în vârstă de 35 de ani și peste 35 de ani au un risc semnificativ mai mare de a naște un copil cu această boala. De exemplu, la 30 de ani riscul este mai mic de 1:1000 de a naște un copil cu sindrom Down, în timp ce la 35 de ani riscul este de 1:400 iar la 42 de ani de 1:60.Thea-Maria are doi ani. La naștere, fetița a fost diagnosticată cu sindromul Down. Medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire. Părinții au refuzat să creadă că fetița va dispărea doar la vârsta de șase luni. Copilul a fost supus unui set com-plet de analize. Acestea au arătat că Thea prezintă, într-adevăr, sindromul Down, dar, din fericire, într-o formă ușoară. Din punct de vedere clinic, copil este considerat să-nătos. Timp de doi ani, copilul a urmat toate terapiile necesare dezvoltării locomotorii și neuropsihologice. De la vârsta de trei luni, lucrează cu un kinoterapeut, reușind, în mo-mentul de față, să evite problemele specifice sindromului. De la vârsta de un an, kinetoterapeutului i s-a alăturat un psiholog, progresele fiind și în acest caz considerabile. Apoi, părinții au apelat la serviciile unui logoped, care a învățat copilul să vorbească. „În încercarea de a o integra într-un mediu normal, în urma sfatului psihologului, am obținut,, prin bună-voința unor oameni de bună credință, posibilitatea ca Thea să meargă 4 ore pe zi la un centru de joacă pentru copii, privat, unde se organizează și aniversări. Personalul de aici este unul specializat. De la ora 8.00 la ora 10.00 Thea este singură (timp în care se lucrează exclusiv cu ea program stimulativ educațional), iar de la ora 10.00 la ora 12.00 socializează cu ceilalți copii”, ne povestește mama micuței, Isabela Geantă. Cheltuieli lunare de 1.500 RON Sistemul de învățământ de stat românesc nu reprezintă o soluție viabilă pentru Thea, la acest nivel. În cadrul creșelor de stat nu există program educativ, esențial în cazul ei. În cadrul creșelor, copii sunt exclu-siv supravegheați, personalul fiind compus din asistente și infirmiere. Copilul are nevoie de educația dintr-o creșă particulară. „Nu ne putem permite astfel de costuri“ - ne mărtu-risește mama copilului. Costul tera-piei de care a beneficiat și beneficiază Thea de când s-a născut și până în prezent a fost și este suportat de către părinți. Lunar, cheltuielile pentru Thea se ridică la 1.500 RON. „Pentru că nu vrem să pierdem tot ceea ce a câștigat Thea în acești doi ani, suntem în situația de a vă cere disperați ajutorul. Pentru noi ar fi foarte importantă sponsorizarea unui loc la o creșă privată, taxa fiind de 700 lei pe lună pentru o perioadă de 11 luni“- este strigătul de ajutor al Isabelei Geantă. Psihologul le-a spus părinților că, la acest diagnostic, primii trei ani și jumătate din viață sunt critici pentru dezvoltarea ulterioară. Ce este sindromul Down Sindromul Down este o afecțiune congenitală în care materialul genetic determină anomalii de dezvoltare a copiilor și adesea deter-mină retard mintal. Are o incidență de 1 la 800 de nou-născuți. Simptomele variază larg de la copil la copil. În timp ce unii au nevoie de o atenție medicală deosebită, alții sunt sănătoși și duc o viață aproape independentă. Deși sindromul Down nu poate fi prevenit, el poate fi depistat înainte de nașterea copilului. În momentul concepției, copilul moștenește iNformații genetice de la cei doi părinți sub forma celor 46 de cromozomi: 23 de la mamă și 23 de la tată. În cele mai multe cazuri de sindrom Down, copilul moștenește un cromozom în plus, adică în loc de 46 are 47 de cromozomi. Acest material extragenetic determină întârzierea mentală și fizică asociată cu sindromul Down. Deși nu se cunosc cauzele apariției sindromului și dacă există vreo modalitate de prevenire a erorii cromozomiale care îl determină, cercetătorii au demonstrat că femeile în vârstă de 35 de ani și peste 35 de ani au un risc semnificativ mai mare de a naște un copil cu această boala. De exemplu, la 30 de ani riscul este mai mic de 1:1000 de a naște un copil cu sindrom Down, în timp ce la 35 de ani riscul este de 1:400 iar la 42 de ani de 1:60.