Tetanosul, boala care produce ruperea oaselor

Contracturi musculare, paralizie sau asfixie sunt doar câteva dintre efectele tetanosului, o boală care apare în cazul rănilor deschise ca urmare a tăieturilor sau a mușcăturilor de animale. Boala are o incidență mai mare în lunile de vară, dar și toamna, fapt pentru care medicii recomandă vaccinarea.Tetanosul este o boală acută infecțioasă determinată de bacilul tetanic (Clostridium tetani), manifestată prin contracturi tonice ale musculaturii și caracterizată printr-o evoluție gravă, spun medicii. Tetanosul apare ca rezultat al infectării plăgilor tăiate sau profunde cu obiecte contaminate cu bacilul tetanic.„Transmiterea tetanosului se face prin contact direct al plăgilor și mucoaselor cu solul contaminat atât cu bacili tetanici, cât și cu spori, și prin obiecte contaminate.Imunitatea după tetanos este slabă sau absentă, sunt posibile reîmbolnăviri, care pot fi prevenite numai prin imunizare activă, cu anatoxina tetanică în schema completă, ceea ce asigură imunitatea pentru 10 ani. Perioada de incubație în tetanos este de 3-30 zile, în funcție de intensitatea infecției tetanigene (cu cât incubația este mai scurtă, cu atât boala este mai severă). Debutul poate fi brusc cu următoarele manifestări: sensibilitate la frig, parestezii, senzația de arsură la nivelul rănii, clonii musculare, anxietate, iritabilitate, insomnie și imposibilitatea de a deschide gura din cauza contracturii mușchilor. Perioada se caracterizează prin contractura întregii musculaturi scheletice. Contractura musculaturii feței are un aspect caracteristic: «risus sardonicus», adică fruntea încrețită, pleoapele pe jumătate închise și colțurile gurii trase în jos. Bolnavul cu tetanus are poziții diferite caracteristice ca urmare a contracturii”, explică dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate în cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța.Care sunt complicațiile ce se pot iviMedicul susține că pot apărea tulburări circulatorii severe, instabilitatea tensiunii arteriale și tahicardie. La nivel pulmonar, apar bronhopneumonii de aspirație, iar la nivel gastrointestinal, dilatație gastrica acută.Poate apărea asfixia, iar contracturile musculare sunt suficient de puternice pentru a determina rupturi ale mușchilor, deplasări și fracturi osoase. Crizele de contracture pot fi declanșate de o mică atingere, lumină sau curenții de aer. Bolnavul este conștient, iar simptomele care arată că boala evoluează sunt febra și insuficiența respiratorie.Cum evoluează boalaTetanosul netratat se soldează cu deces, iar cazurile tratate evoluează în funcție de forma clinică, mortalitatea maximă înregistrându-se la nou-născuți și la vârstnici.„Măsurile preventive permanente includ vaccinările. Persoanele imunizate activ antitetanic în ultimii 5 ani vor face rapel, toaleta chirurgicală a plăgii, spălare cu apă oxigenată, antibiotico-terapie cu penicilină sau tetraciclină timp de 7-10 zile. La răniții grav, în stare de șoc, cu plăgi multiple, hemoragii masive, infecție HIV, se administrează ser antitetanic urmat de vaccinarea antitetanică”, completează medicul.