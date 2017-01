„Testul Babeş-Papanicolau îţi poate salva viaţa!“

Dr. Loti Popescu:

„Testul Babeș-Papanicolau îți poate salva viața!“

An de an, medicii atrag atenția asupra numărului tot mai mare de femei care ajung să afle că suferă de cancer mult prea târziu. Cea mai mare problemă este însă faptul că un procent extrem de mare dintre acestea nu depășesc vârsta de 30 de ani, ceea ce face ca îngrijorarea specialiștilor să fie cu atât mai mare. De aceea, ei explică cu fiecare ocazie, cum un simplu test poate face diferența dintre viață și moarte.O investigație ce nu trebuie neglijatăTestul Papanicolau face parte din examenul ginecologic de rutină, spun medicii. Testul este folosit cu scopul identificării modificărilor celulare anormale de la nivelul colului uterin și pentru screeningul cancerului de col uterin, fapt pentru care el nu trebuie neglijat, ci dimpotrivă, pus pe lista de priorități a fiecărei femei.„Un test Papanicolau anormal arată că celulele din colul uterin sunt modificate. Un rezultat anormal la acest test nu este neobișnuit, întrucât în mod normal celulele din cervix suferă în permanență modifi-cări. Circa 5-10% dintre femeile care fac anual un test Babeș-Papanicolau pot avea un rezultat anormal, dar numai un mic procent din aceste rezultate anormale arată modificări care ar putea evolua spre cancer de col uterin.Multe teste Babeș-Papanicolau anormale sunt cauzate de infecții virale, cum ar fi infecția cu papilo-mavirusul uman (HPV) sau alte tipuri de infecție, precum cele determinate de bacterii, ciuperci sau infecția cu Trichomonas vaginalis. Cea mai frecventă cauză însă este infecția cu HPV.Modificările naturale ale celulelor din colul uterin apărute la menopauză pot și ele să dea un test Babeș-Papanicolau anormal cum este în cazul vaginitei atrofice.În general, modificările celulare revin la normal în mod spontan sau după ce infecția s-a vindecat.Sunt și cazuri când modificările celulelor cervicale, adică din colul uterin, care dau un test Babeș-Papanicolau anormal și care nu sunt tratate pot evolua spre stadii pre-canceroase sau canceroase”, explică dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul DSP Constanța.Când testul Babeș-Papanicolau este anormalDeși majoritatea testelor Babeș-Papanicolau anormale sunt cau-zate de infecții sau inflamații care pot fi tratate, este necesară o nouă evaluare ulterioară pentru a ne asi-gura că modificările celulare anormale au fost rezolvate. Opțiu-nile de tratament variază în funcție de gradul modificărilor celulare: minoră, moderată sau severă.„În cazul modificărilor celulare minore, poate fi de ajuns doar o monitorizare din partea medicului, adică așteptare și urmărire a stării pacientei, de un test pentru HPV sau, în unele cazuri, de colposcopie.În cazul modificărilor celulare moderate sau severe, este nece-sară continuarea evaluării prin colposcopie și biopsie cervicală.Ulterior, modalitățile de tratament care distrug sau înlătură în mod specific celulele anormale ar putea fi recomandate, în funcție de rezul-tatele biopsiei”, completează medicul.Screeningul prin testul Babeș-Papanicolau făcut odată pe an poate detecta din timp aceste modificări celulare.Detectarea precoce a acestor modificări celulare precanceroase sau a cancerului de col uterin duce, în general, la vindecarea completă. „Testul Babes-Papanicolau îți poate salva viața! Mergi la medicul de familie sau la medicul ginecolog!”, recomandă specialistul.Încă din toamna anului trecut și până în prezent, în spitalele din Constanța și Cernavodă, dar și în câteva clinici private din oraș au fost testate aproximativ 3000 de femei cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani.