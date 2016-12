Teste şi analize obligatorii în timpul sarcinii

Teste și analize obligatorii în timpul sarcinii

Ați rămas însărcinată, sufletul vi s-a umplut de bucurie și păreți că plutiți de când medicul ginecolog v-a dat vestea că veți aduce un copilaș pe lume.Pentru a avea o sarcină fără griji, pentru a evita orice risc de apariție a unor probleme medicale, spe-cialiștii Euromaterna vă atrag atenția asupra analizelor, procedurilor și investigațiilor obligatorii în timpul gravidității.l Între săptămânile 7 - 10, se impune certificarea sarcinii, prin consultarea unui medic ginecolog și / sau efectuarea unei ecografii pentru localizarea sarcinii și stabilirea vârstei de sarcină.Totodată, sunt necesare următoarele analize de trimestrul I: Hemoleucogramă, grup sanguin și factor RH, glicemia, calciu ionic, creatinină și uree serică, examen sumar urină, TGP, antigen HSB, anticorpi HCV, VDRL, HIV.Profil TORCH (TO- toxo-plasmoză, R- rubeolă, C- cito-megalovirus, H- herpes simplex);l Între săptămânile 11 -13, sarcina este monitorizată prin consult și / sau ecografie, o ecografie de translucență nucală sau un dublu test, ce poate depista riscul crescut de anomalii cromozomiale (sindrom Down, Edwards), la anumite gravide;l Între săptămânile 16 - 18 este recomandată amniocenteza, în cazul în care rezultatele testelor indică necesitatea efectuării acestei proceduri (investigația paraclinică cu specificitatea și sensibilitatea cea mai mare pentru diagnosticarea majorității sindroa-melor genetice);l Între săptămânile 20 - 24, monitorizarea sarcinii este reali-zată prin consult și sunt efectuate analizele de trimestrul al II-lea de sarcină: hemoleucogramă, glicemie, calciu ionic, TGP, uree serică, examen sumar urină, ecografia de morfologie fetală;l Între săptămânile 26 - 28, este recomandată monitorizarea sarcinii și realizarea unui nou ecograf; la fel și între săptămânile 30 - 32;l Între săptămânile 34 - 35 se efectuează analizele de trimestrul III, respectiv: hemoleucogramă, glicemie, calciu Ionic, TGP, TGO, creatinină serică, uree serică, Timp Quick, INR, APTT, examen sumar urină, urocultură, dar și un consult preanestezic;l Din nou, o ecografie se impune, și de asemenea un consult la specialist, între săptămânile 37 - 38 de sarcină. Și un consult preanestezic, dacă nu a fost realizat anterior.