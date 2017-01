Teste pentru infecţii, la Euromaterna

1

maternitatea?

din punctul meu de vedere ca fosta pacienta a lor, acela nu e spital, mai repede este sarlatanie. Am fost la ei insarcinata si mi-au zis ca copilul e mort in mine. Ulterior la Mangalia i-am ascultat bataile inimii si am nascut o fetita sanatoasa. Mai ganditi-va inainte de a va duce la ei si mai consltati si alti medici care nu activeaza acolo. Eu am fost consultata de 2 medici de ai lor care mi-au dat verdictul si daca era dupa ei trebuia sa fac intrerupere de sarcina ceea ce nu era cazul.