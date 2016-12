Teste gratuite pentru glicemie şi tensiune, în CONSTANŢA

Teste gratuite pentru glicemie și tensiune, în CONSTANȚA

Asociatia Studentilor si Medicilor Voluntari alaturi de Carrefour Constanta si Directia Judeteana de Sport si Tineret Constanta te invita la proiectul "ASMV - Te Informeaza", duminica, de la ora 12,00, in incinta Carrefour Constanta, pentru o sesiune de informare legata de acordarea primului ajutor. In plus, cei prezenti vor beneficia de teste gratuite pentru masurarea glicemiei si a tensiunii.