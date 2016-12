Teste gratuite de hepatită pentru constănţeni

Teste gratuite de hepatită pentru constănțeni

Peste 5700 de persoane au beneficiat de testare gratuită pentru depistarea infecției cu virusurile hepatitice B și C, la Fundația Baylor Marea Neagră, în primele 9 luni ale anului 2015. Numai în trimestrul al treilea al acestui an au fost înregistrate aproape 1700 de persoane care au accesat acest serviciu, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2014 erau înregistrate aproape 2500.Procentul cazurilor reactive s-a menținut similar cu cel din 2014, respectiv 2,95% pentru infecția cu virusul hepatitic B și 2,77% pentru cea cu virus C.