Testările gratuite pentru depistarea astmului continuă la Constanţa

Testările gratuite pentru depistarea astmului continuă la Constanța

La nivel european, aproape 30 de milioane de persoane suferă din cauza astmului bronșic, iar în lume sunt peste 300 de milioane de oameni diagnosticați cu această boală. Astmul poate să apară la orice vârstă, dar cel mai frecvent se declanșează în copilărie, de cele mai multe ori din cauze ereditare, spun medicii specialiști. "Moștenirea genetică joacă un rol foarte important, dar mai sunt și alți factori de risc, precum alergenii (polenul anumitor plante, părul animalelor, acarienii, gândacii), infecțiile respiratorii, vremea rece, dar și aspirina, substanțele iritante din mediul înconjurător, efortul fizic și, în unele cazuri, anumiți aditivi alimentari sau conservanți din mâncare. Chiar și administrarea unor medicamente antiinflamatoare poate declanșa crizele astmatice", ne-a explicat dr. Doina Pîrîu, medic pneumolog în cadrul Centrului Medical Visamed din Constanța. Boala se manifestă prin episoade recurente de respi-rație și prin simptome ca lipsa de aer, respirație șuierătoare, senzație de apăsare în piept și tuse. Din fericire, însă, astmul bronșic poate fi tratat eficient, iar majoritatea pacienților poate controla foarte bine această boală prin terapie inhalatorie. "Pacientul care își controlează astmul prezintă simptome minime sau zero, nu se trezește noaptea din cauza simptomelor, nu folosește deloc sau foarte rar medicația de salvare și nu are sau are foarte rar crize de astm", a mai spus dr. Pîrîu. Cu ocazia marcării, pe 1 Mai, a Zilei Mondiale a Ast-mului, anul acesta a fost demarată o campanie cu scopul de a sensibiliza populația asupra importanței unei investigări periodice și a consultului la medicul pneumolog, dar și pentru a reduce spitalizările datorate astmului. Campania este dedicată atât persoanelor care nu sunt diagnosticate cu astm, cât și celor care știu că au astm, dar nu s-au mai evaluat de mult timp. Constănțenii interesați se pot adresa, până pe 25 mai, Centrului Medical Visamed din municipiu, unde se efectuează testări spirometrice gratuite pentru depistarea astmului. Programările se fac la numărul de telefon 0721/285.696.