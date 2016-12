Testări gratuite pentru hepatita C

Programul național de testare gratuită a hepatitei C pentru publicul larg a fost lansat de Fundația „Renașterea pentru Sănătate, Educație și Cultură” a Caravanei Naționale de informare și prevenție a hepatitei A, B și C și va fi derulat în toată țara.Scopul acestei caravane este de a susține implementarea programului de informare, educare și prevenție pentru hepatită în Româ-nia, dar și de a testa gratuit atât publicul larg, cât și personalul medical.Potrivit dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, „hepatitele virale reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel global prin magnitudinea epidemiologică și consecințe”. „Hepatita C este o afecțiune pandemică de cinci ori mai răspândită decât HIV. Acest tablou îngrijorător este un indicator pentru importanța prevenției necesare pentru evitarea acestei boli”, a precizat Streinu-Cercel.