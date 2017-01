Testări gratuite pentru depistarea hepatitelor B şi C, din ianuarie 2010

Testări gratuite pentru depistarea hepatitelor B și C, din ianuarie 2010

Hepatitele de tip B și C reprezintă, la ora actuală, o amenințare majoră pentru sănătate. Statisticile consemnează că, la nivel mondial, una din 12 persoane este infectată cu un virus hepatitic, fără a avea habar. Din acest motiv, Fundația Baylor Marea Neagră va efectua, din ianuarie 2010, teste gratuite pentru depistarea celor două tipuri de hepatită. Hepatita reprezintă termenul general care desemnează prezența unei reacții inflamatorii la nivelul ficatului, ca urmare a infectării cu un virus hepatitic. Dr. Sorin Rugină, medic primar de boli infecțioase, a precizat că se cunosc mai multe tipuri de virusuri hepatitice, denumite cu litere, de la A la E. Cele mai răspândite sunt hepatitele B și C, întrucât se transmit prin sânge și alte fluide ale corpului. „Virusurile hepatitice B și C pot determina apariția disfuncției hepatice, ciroza sau cancerul hepatic”, ne-a spus medicul. Afecțiunea este una dintre cele mai răspândite la nivel mondial, dar poate trece neobservată, până când apar complicațiile, pentru că nu întotdeauna își face simțită prezența prin simptome. „Una din 12 persoane din lume trăiește cu hepatită cronică B sau C. Deși rata este mult mai mare decât prevalența HIV sau a oricărui tip de cancer, nivelul de con-știentizare a populației este foarte scăzut și majoritatea celor infectați nu-și cunosc statusul”, a atras atenția Ana-Maria Schweitzer, director executiv Fundația Baylor Marea Neagră. Din octombrie, testări gratuite la spitalul din Agigea Drept pentru care, începând din ianuarie 2010, reprezentanții fundației vor efectua teste rapide gratuite pentru depistarea hepatitei. „Este necesară efec-tuarea unui simplu test de sânge, atât pentru hepatita B, cât și pentru hepatita C. Odată pus diagnosticul de hepatită, apar numeroase provocări. Dar este mai bine ca boala să fie înfruntată, este mai bine ca pacientul să evite transmiterea infecției către alții și să ia în calcul opțiunile de tratament și strategiile de auto-gestionare a bolii, cât mai devreme posibil”, a adăugat reprezentanta fundației. Testele vor fi efectuate la Centrul de Asistență și Testare Rapidă din cadrul Policlinicii 1, cabinetul 243 sau la sediul fundației, de pe strada Prelungirea Liliacului, numărul 10. De la 1 octombrie anul acesta, beneficiază de testările gratuite pacienții de la Spitalul de Ftiziologie Agigea. „Săptămânal, o echipă a fundației se va deplasa la spital, pentru testarea HIV și a hepatitelor B și C. Testarea este voluntară, gratuită și con-fidențială”, ne-a mai spus Ana-Maria Schweitzer, cu mențiunea că a fost aleasă unitatea spi-talicească din Agigea întrucât pacienții cu tuberculoză au imunitatea scă-zută, iar riscurile de a contracta HIV sau hepatită sunt mai ridi-cate. Metode preventive Virusurile hepatitice B și C se transmit prin contact sexual, prin transfuzii sangvine cu sânge infectat, prin utilizarea seringilor și acelor contaminate și de la mamă la copil, în timpul nașterii. Hepatita poate fi prevenită prin folosirea prezervativului, prin folosirea de mănuși chirurgicale la contactul cu sângele sau alte secreții umane. De asemenea, pentru a evita îmbolnăvirea, nu îm-prumutați periuțele de dinți, aparatele de ras, cerceii sau forfecuțele de manichiură. Hepatita B poate fi prevenită și prin vaccinare.