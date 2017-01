Testări gratuite pentru depistarea hepatitei

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul hepatic B sau C nu au habar că sunt bolnave. Descoperă abia după 20 sau 30 de ani de la infectare, atunci când dezvoltă ciroză sau cancer hepatic. Dacă afecțiunea este depistată din vreme, șansele de vindecare sunt mai mari, iar tratamentul este de mai scurtă durată. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitei, celebrată pe 19 mai, constănțenilor li se dă posibilitatea să se testeze gratuit pentru depistarea virusului. În mod normal, testarea costă câteva sute de lei. Hepatita este una dintre cele mai răspândite afecțiuni, fiind consi-derată de numeroși specialiști o problemă mai mare decât HIV/SIDA. Prof. dr. Florea Voinea, medic-șef Secția de Medicală I a Spitalului Județean Constanța și coordonatorul programului de hepatită, a declarat că la nivel național sunt înregistrați în jur de 500.000 de români infectați cu virusul hepatic C, dar cifrele reale sunt mult mai mari. Numai la nivelul județului nostru au fost tratați, începând din 1995, aproximativ 6.000 de pacienți cu hepatită, jumătate cu hepatită C și jumătate cu hepatită B. Boala infecțioasă este transmisă prin contact cu sângele unei persoane bolnave - prin transfuzii de sânge, în timpul intervenției chirurgicale, folosirea aceleași periuțe de dinți sau a lamei de ras. Majoritatea pacienților nici nu știu că sunt bolnavi De cele mai multe ori, bolnavii nici nu știu că sunt infectați. În peste 70% dintre cazuri, afecțiunea nu prezintă niciun simptom, respectiv starea de oboseală și paloarea pielii. Iar dacă este depistată în stadiile avansate, hepatita este mai greu de tratat. „Nu s-a reușit încă realizarea unui control complet al evoluției hepatitei C. 30-40% dintre pacienți nu răspund la tratament, care rămân ca surse de infectare. Se așteaptă ca în câțiva ani numărul pacienților să crească, tocmai din cauza acestei lipse de control”, a atras atenția prof. dr. Florea Voinea. Tocmai de aceea este indicat ca boala să fie depistată din vreme. Analizele medicale necesare pentru depistare nu intră însă în lista celor decontate de stat, iar pacienții ar trebui să scoată din buzunar și până la 400 de lei. „Pentru ai putea testa gratuit, ar trebui să-i internăm, dar nu putem să procedăm astfel în cazul tuturor. Eu, de exemplu, pentru testări gratuite am o listă de așteptare până în decembrie 2010", a adăugat specialistul. Ieri, 19 mai, a fost Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, celebrată la nivel internațional. Cu această ocazie, o firmă farmaceutică a demarat o campanie de testare gratuită pentru depistarea hepatitei. Astfel, constănțenii care vor să se testeze se pot prezenta, până pe 7 iunie, la laboratorul Synevo din Policlinica 1 și vor primi răspunsul după aproximativ 15 minute. Testări gratuite sunt efectuate și de Fundația Baylor Marea Neagră, la camera 243, de la parterul Policlinicii 1 sau la sediul organizației, de pe Prelungirea Liliacului. Mai multe detalii și programări - la numerele de telefon 0371.312.200 sau 0241/691.730, între orele 8,00 și 16,00, sau pe site-ul www.test-hepatita.ro. De altfel, reprezentanții fundației desfășoară, până pe 21 mai, o campanie de conștientizare a populației cu privire la riscurile infectării cu virusurile hepatice. 250 de constănțeni pe lista de așteptare pentru tratament Tratamentul hepatitei C durează între șase luni, dacă boala este în stadiul incipient, și un an, dacă boala este cronică deja. Evoluția bolii este foarte lungă, pacientul dezvoltând complicații și după aproape 40 de ani de la infectare. Pentru a accesa tratamentul, care costă în jur de 20.000 de euro și este decontat de stat, pacienții trebuie să realizeze dosare cu toate actele medicale, pe care le depun la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Până la începerea terapiei poate trece și un an sau doi. În prezent, în Constanța se află în tratament 195 de bolnavi cu hepatită B și C, iar alți 250 sunt pe lista de așteptare.