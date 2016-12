Testări GRATUITE pentru depistarea astmului

În întreaga lume, pe 7 mai, este celebrată Ziua Mondială a Astmului. În acest an, tema aleasă este „Puteți controla astmul dumneavoastră”, cu subtema „E timpul pentru tratamentul astmului bronșic”.Cu ocazia marcării acestei zile, în perioada 7 - 25 mai, la Centrul Medical Z3 din Constanța se efectuează testări spirometrice gratuite, pentru depistarea acestei afecțiuni.Dr. Doina Pîrîu, medic pneumolog, a explicat referitor la această afecțiune: „În România, aproape un milion de persoane, copii și adulți, suferă de astm bronșic, iar riscul de a dezvolta boala crește în mediul urban. Dintre aceștia, doar 10% sunt identificați și urmează un tratament. Boala poate să apară la orice vârstă, dar cel mai frecvent în copilărie, moștenirea genetică jucând un rol foarte important. Alți factori de risc mai sunt: alergenii, precum polenul anumitor plante, părul unor animale, acarienii, gândacii, mucegaiurile, dar și infecțiile respiratorii, efortul fizic și uneori, chiar anumiți aditivi alimentari sau conservați alimentari”.„Din fericire, astmul bronșic poate fi tratat într-un mod eficient, majoritatea pacienților putând controla foarte bine această boală prin terapia inhalatorie. O persoană cu astm controlat este o persoană care prezintă simptome minime sau zero, nu se trezește noaptea din cauza simptomelor, nu folosește deloc sau foarte rar medicația de salvare, poate să facă efort fizic la fel ca o persoană obișnuită, are funcția pulmonară normală sau aproape normală (măsurată prin spirometrie), nu are sau are foarte rar crize de astm”, a adăugat specialistul.Constănțenii interesați de testările spirometrice pentru depistarea afecțiunii se pot programa la telefon 0721.285.696.