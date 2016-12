Terapie senzorială pentru copiii cu dizabilităţi

Terapie senzorială pentru copiii cu dizabilități

Copiii care suferă de autism, sindrom Down sau ADHD pot beneficia de efectele celei mai moderne terapii, terapia senzorială a picioarelor, utilizată de specialiștii din cadrul Centrului Psihologic Marea Neagră.„Talpa piciorului este una dintre zonele cu cele mai multe puncte reflexe, reprezintă o hartă a întregului corp. De aici și ideea terapiei senzoriale.În cadrul terapiei, sunt folosite covoare senzoriale, inspirate din natură: gazon, bambus, piatră de râu, marmură, bumbac, scoarță de copac, fibră de copac etc. Studiem și posibilitatea introducerii în terapie a rumegușului și nisipului.Concret, ședința terapeutică durează 50 de minute, într-o cameră de stimulare senzorială; copilul primește înainte de a păși pe fiecare tip de covor senzorial un masaj al tălpilor, timp de patru minute, după care urmează să pășească pe covor, pentru cinci minute. În cadrul unei ședințe, copilul ia contact cu trei sau patru tipuri de covoare senzoriale. Totul se întâmplă în timp ce pe fundal răsună acorduri muzicale de relaxare.Dacă, la început, copiii intrau plângând în camera de stimulare senzorială, la sfârșitul sesiunii de lucru, sub îndrumarea mea directă, copiii erau extrem de încântați de activitatea desfășurată. Așa se face că, în prezent, covorul senzorial a devenit o adevărată vedetă în rândul copiilor din cadrul Centrului Psihologic Marea Neagră. Pentru mulți copii, funcționează ca un întăritor pozitiv, fiecare așteaptă cu nerăbdare sesiunile de terapie ce se desfășoară pe acest covor”, a explicatAdrian Gemănaru, psiholog Centrul Psihologic Marea Neagră.