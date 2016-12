Terapie prin îngrijirea animalelor, pentru consumatorii minori de droguri

Agenția Națională Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, (CPECA), a demarat, în luna septembrie, proiectul pilot „Animalele, călăuze pe drumul vindecării” –Terapie ocupațională ca suport în procesul recuperării.Proiectul se derulează în parteneriat cu Delfinariu Constanța și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.Acesta are ca obiect dezvoltarea sentimentului de responsabilitate pentru propriile decizii ale consumatorilor de droguri minori asistați și alegerea unui stil de viață sănătos, prin desfășurarea de activități de tip voluntariat.10 consumatori de droguri adolescenți, aflați în asistență integrată la CPECA Constanța, vor îngriji delfinii și animalele aflate în micro-rezervație, sub îndrumarea unui angajat-îngrijitor, în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, însoțiți de un specialist psiholog și un voluntar ANA, sub forma terapiei ocupaționale ca suport în procesul recuperării acestora.Durata proiectului este de 1 an de zile.