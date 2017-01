Terapie cu nămol marin pentru detoxifierea organismului

Pe lângă beneficiile apei mării, soarelui și nisipu-lui, un alt remediu de care vă puteți bucura vara, din plin, este nămolul. Împachetările cu nămol sunt indicate în afecțiunile reumatismale degenerative (cervicale, dorsale și spon-diloza lombară), afecțiuni reumatismale inflamatorii (spondilo-artrita anchilozantă, artropatie psoriazică, poliartrita reumatoidă), afecțiuni post-traumatice (musculare, tendi-noase, chirurgie osteo-articulară, luxații, fracturi), afecțiuni ale sistemului nervos, ginecologice, derma-tologice și respiratorii. De asemenea, sunt recomandate celor cu afecțiuni asociate (cardiovasculare, endocrine, metabolice, nutriționiste și boli profesionale). În altă ordine de idei, curele intensive, de câte 10 ședințe de împachetări cu nămol marin tratează cu succes depozitele de grăsime acumulate, retenția de lichide, celulita, oboseala și ajută la detoxifierea organismului. Primele îmbunătățiri se pot observa după 4-5 ședințe când aspectul pielii este mult mai frumos. Pielea devine mai fermă, elastică și catifelată. În plus, se remarcă și o ameliorare a durerilor musculare și a celor articulare. Împachetările cu nămol marin se pot efectua la rece sau la cald. Cele la rece sunt recomandate persoanelor cu predispoziție pentru varice. Se începe procedura cu o curățare a pielii, apoi se aplică un gel deto-xifiant care mărește efectul de răceală. Urmează masca de nămol, după care se împachetează zona tratată și se înfășoară într-o folie care menține răceala. Procedura durează 45 de minute. După desfo-liere și curățarea pielii, se aplică o cremă profesională anticelulitică sau antivergeturi. Împachetările la cald diferă de cele la rece prin faptul că, în locul gelului detoxifiant răcoritor, se folosește un gel cu efect termic, iar pacientul va fi introdus în sauna cu infraroșii. Astfel de proceduri pot fi făcute numai în centre specializate cu personal adecvat. Pe litoral acestea pot fi efectuate la Eforie Nord, Techirghiol și Neptun. Cu toate acestea, există și posibilitatea pentru a face singuri tera-pie cu nămol pe plajă. Astfel, împachetările cu nămol marin se efectuează la o temperatură de 38-40 grade Celsius, într-un strat de aproximativ 2 cm, pe regiuni mai mult sau mai puțin întinse. Acestea presupun expunerea la soare aproximativ 10-15 minute până când se simte că nămolul „strânge", după care se face un duș cu apă călduță.