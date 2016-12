Terapia fără interferon, la dispoziţia pacienţilor

Terapia fără interferon, la dispoziția pacienților

Vești bune pentru pacienții care suferă de hepatita C. Casa națională de Sănătate va introduce, conform unor scheme clinice, tratamentul fără interferon pentru pacienții cu diferite forme clinice de infecție cu VHC (virusul hepatitic C). Noile scheme terapeutice cu medicamente cu acțiune virală directă vor fi prescrise de medici gastroenterologi și medici specialiști boli infecțioase, în cadrul a 9 centre din țară, printre care și Constanța, fiecare caz propus pentru includerea în tratament urmând a fi aprobat, în prealabil, de către Comisia de experți pentru afecțiuni hepatice a Ministerului Sănătății.Aproximativ 400 de dosare medicale se află, în prezent, înscrise la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța pentru decontarea tratamentului hepatitei C. Toate acestea sunt ale unor bolnavi care suferă de ciroză hepatică sau hepatită cronică. Numărul bolnavilor care au însă nevoie de tratament este mult mai mare, iar timpul de așteptare pentru aprobarea dosarului poate ajunge chiar și la doi ani.