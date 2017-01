Terapia cu pietre are un efect relaxant

Ştire online publicată Vineri, 26 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Terapia cu pietre este o ramură a termoterapiei, folosindu-se de alternanța cald-rece a pietrelor plasate în diverse locuri de-a lungul corpului. Este o metodă de terapie care se folosește de căldura degajată de rocile de bazalt, căldură ce pătrunde adânc în piele, alternată cu răceala degajată de pietrele de marmură. Această terapie depășește cu mult beneficiile fizice pe care le are un masaj obișnuit. Are un efect relaxant, întărește sănătatea și oferă o stare de bine pacientului. Pietrele de bazalt sunt încălzite la temperaturi de 125-135 grade Celsius, într-un cuptor special, în timp ce pietrele de marmură sunt folosite reci. Secretul terapiei cu pietre este tocmai această alternare de pietre și temperaturi.